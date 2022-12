OPS को लेकर एनपीएस कर्मचारियों के साथ आज बैठक करेंगे CM सुक्खू, कर्मचारियों की जानेंगे राय

हिमाचल में OPS लागू करने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एनपीएस कर्मचारियों के साथ एक बैठक करने जा रहे (sukhvinder singh sukhu meeting with NPS employees) हैं. आज होने वाली इस बैठक में OPS पर कर्मचारी संगठनों की राय ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे सभी रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय के स्टॉल

Himachal Pradesh Tourism: पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी रेस्तरां, ढाबे, चाय के स्टॉल और भोजनालय आदि 2 जनवरी, 2023 की रात तक मालिकों की इच्छा के अनुसार 24X7 खुले रहेंगे.

करसोग में टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील, 2 जनवरी से चलेगा टीबी मुक्त अभियान

करसोग को टीबी मुक्त करने के लिए 2 जनवरी 2023 से अभियान की शुरुआत की जाएगी. फिलहाल यहां 86 मरीजों का इलाज चल रहा है. वहीं, प्रशासन ने टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील लोगों से की है, ताकि उनका ख्याल रखकर इलाज किया जा सके. TB free campaign in Karsog from 2nd January 2023)

हिमाचल में कौन बनेगा ब्यूरोक्रेसी का बॉस ? सीएम की चुप्पी ने बढ़ाई इन अधिकारियों की धुकधुकी

साल 2022 खत्म होने के साथ ही हिमाचल में अफसरशाही की सबसे बड़ी कुर्सी भी खाली हो रही है. 31 दिसंबर को हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान रिटायर हो रहे हैं. लेकिन अब तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इसे लेकर कोई इशारा तक नहीं किया गया है. हिमाचल में कौन बनेगा ब्यूरोक्रेसी का बॉस ? इस सवाल के जवाब में कई नाम रेस में हैं लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी लॉटरी लग सकती है. (Chief Secretary of Himachal).

हिमाचल में कल से मौसम बदलेगा करवट, जानें देश में किन राज्यों में रहेगी शीत लहर

आज देश के कई राज्यों में शीत लहर रहेगी.वहीं, कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा हिमाचल के कुछ हिस्सों में शीत लहर रहेगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. कल से मौसम करवट बदलेगा. (HIMACHAL WEATHER UPDATE)

60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी पारदर्शिता, भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई भर्तियां भी जल्द शुरू करेंगे. अगली चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी. जो लिखित परीक्षा दे चुके हैं, उनका भी देखा जाएगा कि परीक्षा में कोई पेपर लीक भी हुआ है. (cm sukhvinder singh sukhu pc)

Joa it paper leak case: SIT दिनभर जांच में जुटी रही, आयोग के कर्मचारी कार्यालय के बाहर सेंकते रहे धूप

जेओए आईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. एसआईटी मंगलवार को जांच के लिए हमीरपुर पहुंची. मंगलवार को पूर्व की भांति ही आयोग के कर्मचारी कार्यालय में तो पहुंचे, लेकिन यहां पर पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी जांच के लिए पहुंची तो कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर आना पड़ा.

जिस अधिकारी को काम नहीं करना वो करा ले ट्रांसफर, जो काम करेगा वो रामपुर में रहेगा: नंद लाल

चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक नंद लाल रामपुर पहुंचे. यहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाईं और अधिकारियों को भी अलर्ट किया कि रामपुर में रहना है तो काम करना होगा अन्यथा अधिकारी समय रहते अपना तबादला करवा सकता है. (MLA Nand lal welcomed in Rampur)

शिमला की 28 साल की युवती से चंडीगढ़ में गैंगरेप, जॉब के लिए आई थी पीड़िता

चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में हिमाचल प्रदेश की एक 26 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप की घटना सामने आई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि युवक का साथी फरार है. मामला सेक्टर-39 का है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है.

'धर्मशाला में होने वाले IND-AUS टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, पिच पर मिलेगा अच्छा बाउंस'

अगले साल एक से पांच मार्च तक होने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के तीसरे मैच को तैयारियां जोरों पर हैं. धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए मैदान को तैयार किया जा रहा है. लेकिन इस मैच के दौरान तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलेगा. जिससे बल्लेबाजों पर गेंदबाज भारी पड़ सकते हैं. इस पिच पर गेंदबाजों को काफी अच्छा बाउंस मिलेगा, जिससे विकेट चटकाने उन्हें काफी मदद मिलेगी.