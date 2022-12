कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर की याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर को, ये है मामला

हिमाचल के श्री नैनादेवी विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 30 दिसंबर को होगी. रामलाल ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप लगाया है. हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 रणधीर शर्मा 171 वोटों से चुनाव जीते हैं. (Hearing on the petition of Ramlal Thakur)

गुस्से में CM सुखविंदर, कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े फैसले में सीक्रेसी ब्रीच पर अफसरों को लगाई डांट

हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड करने का आदेश सीएम सुखविंदर सिंह ने सुनाया. सीएम चाहते थे कि इस बारे में आदेश जारी होने के बाद मीडिया सलाहकार पत्रकार वार्ता कर सरकार के फैसले से सभी को अवगत करवाएं. लेकिन इस बारे में जानकारी पहले ही बाहर चली गई. जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरों को खूब फटकार लगाई. (JOA IT paper leak case)

हिमाचल में आज और कल मौसम रहेगा शुष्क, देश के कई हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा

देश के कई हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं, कई हिस्सों में ठंड का जोर रहेगा. कुछ जगहों पर शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ेगा. हिमाचल की बात की जाए तो यहां कल यानी बुधवार तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बर्फबारी का दीदार करने के लिए पर्यटकों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा. (HIMACHAL WEATHER UPDATE)

IGMC में सरबजीत सिंह बॉबी के लंगर में बिजली-पानी का कनेक्शन होगा बहाल, सीएम सुक्खू ने दिए आदेश

जयराम सरकार के कार्यकाल में IGMC में लंगर विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी. आईजीएमसी में लंगर चलाने वाले सरबजीत सिंह बॉबी पर अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाए थे कि इस लंगर के लिए गैर कानूनी तौर पर बिजली और पानी का कनेक्शन लिया गया है. लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी प्रशासन को तत्काल लंगर का बिजली और पानी बहाल करने के आदेश दिए. (Sarbjeet Singh Bobby langar in IGMC)

Himachal Year Ender 2022: हिमाचल को इस साल केंद्र सरकार से मिले ये 10 तोहफे, AIIMS से लेकर Bulk Drug Park की सौगात

साल 2022 में केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं. ऐसे में उन्होंने प्रदेश को कई तोहफे दिए. (Himachal Year Ender 2022) केंद्र ने 2022 में हिमाचल को क्या दिया जानें...

हिमाचल में 2 आईएएस हुए कम, केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे रजनीश और सुभाशीष पांडा

हिमाचल कैडर के दो वरिष्ठ IAS सेंटर डेपुटेशन पर दिल्ली जाएंगे. केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सोमवार को 1997 बैच के IAS रजनीश और सुभाशीष पांडा की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. (IAS Subhashish Panda will go on deputation)

HPSSC ने लिखित परीक्षाएं व मूल्यांकन प्रक्रिया को किया स्थगित, 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

HPSSC ने भविष्य में ली जाने वाली लिखित परीक्षाएं व मूल्यांकन प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है. चयन आयोग के सस्पेंड होने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक गया है. क्या इन पोस्ट कोड की भर्ती भविष्य में हो पाएगी या फिर प्रदेश सरकार नए सिरे से इसके लिए आवेदन मांगेगा ? इसका इंतजार युवाओं को है. (HPSSC Hamirpur postponed written examinations)

गैरकानूनी तरीके से मजदूरों को निकाले जाने पर नगर परिषद रामपुर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

नगर परिषद कमेटी ठेका मजदूर यूनियन संबंधित सीटू रामपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज नगर परिषद रामपुर के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेकेदारों और नगर परिषद प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरना प्रदर्शन नगर परिषद में कार्य कर रहे मजदूरों को गैरकानूनी तरीके से बाहर निकाले जाने पर किया गया. (CITU Protest in Rampur)

किन्नौर में शून्य तापमान के बीच मनाया गया लोसर उत्सव, पारंपरिक वेशभूषा में किया नृत्य

किन्नौर में इन दिनों जिला वासियों द्वारा लोसर उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. लोसर उत्सव में जिलावासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर स्थानीय देवी-देवताओं के समक्ष नृत्य कर उन्हें खुश करते हैं और वर्षभर के लिए सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. (Losar fair in Kinnaur)

SHIMLA: रिज पर क्रिसमस जश्न के बीच हिमाचल पुलिस से उलझे हरियाणा के पर्यटक

शिमला के रिज मैदान पर काफी धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया. लेकिन हरियाणा के कुछ हुड़दंग मचाने वालों के कारण जिला पुलिस को रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर रिज मैदान को खाली करवाना पड़ा. जिसके बाद रिज पर सन्नाटा छा गया. (Haryana People created Ruckus on Ridge Shimla)