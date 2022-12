आज PM मोदी से मिलेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू, उसके बाद लौटेंगे शिमला

Himachal CM Sukhvinder Singh sukhu: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. यह उनकी बतौर मुख्यमंत्री पहली मुलाकात होगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीएम मोदी से मुलाकात शिष्टाचार की है, लेकिन माना जा रहा है कि वह हिमाचल के लिए केंद्र से सहयोग की अपील भी करेंगे.

असहाय पिता ने अपनी बेटियों को भेजा आश्रम, आपको भी रूला देगी मजबूर बाप की दास्तां...

एक पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सारी जिंदगी काम करता है. वो चाहता है कि उनके बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां मिले. लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि उनसे लड़ भी नहीं सकते. एक ऐसा ही मामला शिमला में सामने आया है जहां एक पिता ने अपनी दो बेटियों को न चाहते हुए भी आश्रम भेजा. ये दर्द भरी कहानी एक ऐसे पिता की है जो इतना बेबस है कि अपने बच्चों को उसे आश्रम भेजना पड़ा. क्या है पूरा मामला जानें....(Sick father sent his daughters to ashram)

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यों का निवर्हन करें.(Deputy CM Mukesh Agnihotri)

राजस्व अंशकालीन कर्मचारी संघ हिमाचल के अध्यक्ष बने रविंद्र कुमार, सरकार से वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति की मांग

राजस्व अंशकालीन कर्मचारी संघ हिमाचल की प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया. हमीरपुर में आयोजित बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया.ऊना जिले के रविंद्र कुमार को संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, जबकि हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले अविनाश चौधरी को उपप्रधान चुना गया है. (Revenue Part time Employees Union Himachal)

पांवटा साहिब: ड्रोन कैमरे की सहायता से पकड़े गए अवैध खनन के दो भंडारण, पुलिस ने दर्ज किया मामला

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में पुलिस अब ड्रोन कैमरों की मदद से अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में रेज-बजरी के दो भंडारण को पकड़ा (Illegal mining in Paonta Sahib) है. इस संदर्भ में पांवटा साहिब व पुरूवाला थाना में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

पच्छाद से रीना कश्यप की दूसरी जीत पर धन्यवाद कार्यक्रम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया जनता का आभार

पच्छाद (Pachhad Assembly Constituency) से लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा में पहुंची एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप की जीत पर (victory of Reena Kashyap from Pachhad) रविवार को सराहां में भाजपा मंडल ने धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.

हिमाचल प्रदेश में 3500 से अधिक कला अध्यापकों के पद रिक्त, नवगठित सरकार के समक्ष संघ ने रखी मांग

बेरोजगार कला अध्यापक संघ की बैठक रविवार को बाल स्कूल खेल मैदान में आयोजित की गई. इस दौरान बेरोजगार कला अध्यापक संघ हमीरपुर की जिला अध्यक्ष अंजना कुमारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कला अध्यापकों के 3500 से अधिक पद रिक्त चले हुए हैं.

एम्स बिलासपुर में टेंपोरल बोन डायसेक्शन वर्कशॉप का आयोजन, वोक्सेल मैन सिम्युलेटर मशीन से दिया प्रशिक्षण

एम्स कोठीपुरा बिलासपुर में एक दिवसीय टेंपोरल बोन डायसेक्शन वर्कशॉप का आयोजन किया गया. वोक्सेल मैन सिम्युलेटर मशीन (Voxel man simulator machine) पर हुई इस वर्कशाॅप से जहां चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहीं, काफी हद तक डेड बॉडी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. (Temporal Bone Dissection Workshop at AIIMS Bilaspur)

क्रैश बैरियर न होने से चमेरा बांध में समा चुकी हैं कई जिंदगियां, अभी भी नहीं टूट रही NHPC प्रबंधन की नींद

चंबा जिले के डलहौजी में स्थित चमेरा बांध (Chamera Dam in Dalhousie) के किनारे क्रैश बैरियर नहीं होने के चलते यहां कई सड़क हादसे पेशा आ चुके हैं. जिसमें लोगों की मौत भी हुई हैं. हाल ही में यहां एक हादस पेश आया था, जिसके बाद डलहौजी प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन ने एनएचपीसी प्रबंधन को बांध के किनारे क्रैश बैरियर लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर में सीमेंट प्लांट विवाद गहराया, ऑपरेटरों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

एसीसी बरमाणा सीमेंट प्लांट (ACC Cement Plant Barmana Bilaspur) में प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच छिड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है. शनिवार को भी सैंकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने बीडीटीएस के पुकार हॉल में एकत्रित होकर एसीसी प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की. यहां से एसीसी प्लांट के गेट तक विशाल रोष रैली भी निकाली गई. जिसमें कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.