DC Kinnaur Transfer: आबिद हुसैन सादिक को विशेष सचिव वन लगाया, ADM पूह सुरेंद्र सिंह राठौर देखेंगे अतिरिक्त कार्यभार

किन्नौर के डीसी (जिलाधीश) आबिद हुसैन सादिक को ट्रांसफर कर विशेष सचिव वन शिमला लगाया है. डीसी किन्नौर का अतिरिक्त कार्यभार एडीएम पूह किन्नौर सुरेंद्र सिंह राठौर को दिया गया है. आबिद हुसैन के विशेष सचिव वन का कार्यभार संभाल ही चंद्र प्रकाश वर्मा भारमुक्त हो जाएंगे. इसे लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आदेश जारी कर दिए हैं.

चंडीगढ़ में मंडी के लोक नृत्य की धूम

मंडी: उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला ने कला ग्राम चंडीगढ़ में 2 दिवसीय नृत्य उत्सव वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया. इस नृत्य उत्सव में हिमाचल ,पंजाब ,हरियाणा जम्मू -कश्मीर और चंडीगढ़ के 300 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में मांडव्य कला मंच मंडी का चयन 20 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 के लिए किया गया. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश से करीब 500 नर्तकों का चयन किया जाएगा. जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा. मांडव्य कला मंच संस्थापक कुलदीप गुलेरिया ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए लोक कलाकार कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

हिमाचल में कल तक रहेगा मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश होगी. वहीं, कुछ जगहों पर भारी बरसता की संभावना बनी हुई है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहां 14 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा.(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)

पहले ही दिन एक्शन में सुखविंदर सरकार, लागू नहीं होंगे जयराम सरकार के ये फैसले

हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) की नई सरकार अब जयराम सरकार द्वारा बीते 9 महीनों में लिए गए फैसलों का रिव्यू करेगी. सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने शिक्षा विभाग, आईपीएच विभाग और पीडब्लयूडी में जयराम सरकार के समय में भर्ती किए गए मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के मामलों की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

अगर मुकेश अग्निहोत्री मंत्री पद की शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता ?

डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, ऐसे में सवाल है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की बजाय सिर्फ मंत्री पद की शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता ? डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर संविधान के एक्सपर्ट क्या कहते हैं. आइये जानते हैं

हिमाचल प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी कांग्रेस: विप्लव ठाकुर

कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर भी रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहली बार निचले क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया है जो कि काफी गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर जो विश्वास जताया है उस पर कांग्रेस पूरी तरह खरी उतरेगी. (Congress leader Viplove Thakur)

पेपर चेकिंग के लिए नहीं पहुंचे 300 से अधिक टीचर्स, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal Education Board) द्वारा पेपर चेकिंग के लिए डयूटी लगाने के बावजूद बिना बोर्ड को रिपोर्ट किए पेपर चेकिंग के लिए न पहुंचने वाले 300 से अधिक टीचर्स को अब बोर्ड कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

फिर लगेगी अटल टनल में सोनिया गांधी के नाम की आधारशिला पट्टिका, सुक्खू सरकार का फैसला

शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका को हटा दिया था वहीं उसे पुन: स्थापित किया जाए. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को आदेश जारी किए कि पांच दिनों के भीतर अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को पुन: स्थापित किया जाए.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुक्खू और अग्निहोत्री

हिमाचल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और मंत्रिमंडल पर चर्चा चल रही है. लेकिन मंत्रिमंडल के नाम तय होने से पहले हिमाचल के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कौन-कौन शामिल होगा और क्या है शेड्यूल, जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (CM Sukhu will Join Bharat Jodo Yatra)

लाहौल स्पीति को 3 हेलीपोर्ट का तोहफा, विधायक बनते ही रवि ठाकुर ने CM सुक्खू से मुलाकात कर करवाया ऐलान

सोमवार को लाहौल स्पीति का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला. इस दौरान लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने घाटी के लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से तीन हेलीपोर्ट का बड़ा तोहफा दिलवाने में कामयाबी हासिल की, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में घाटी के लोगों को पानी के जमने से होने वाली दिक्कतों से निजात दिलवाने का भी रवि ठाकुर ने प्रयास किया है. (three heliport will be built in Lahaul Spiti) (MLA Ravi Thakur met CM Sukhu)