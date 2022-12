CHAMBA: होली में एकलव्य आदर्श विद्यालय खोलने की कवायद शुरू, केंद्र सरकार का संभावनाएं तलाशने का आदेश

भारत सरकार ने जिला चंबा के तहसील क्षेत्र होली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने के आदेश जारी किए है. साथ ही इस बाबत रिपोर्ट भी प्रेषित करने को कहा है. (Govt explores possibility of EMRS in Holi Village) (EMRS in Holi Village of Bharmour)

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 : SJVN ने 3 हजार मेगावाट हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया MOU साइन

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के दौरान एसजेवीएन ने वीरवार को 3000 मेगावाट जलविद्युत एवं सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए. (Make in Odisha Conclave 2022) (SJVN signs MoU for 3000 MW hydro) ( SJVN signs MoU for solar projects)

हिमाचल में कैदी जेलों से ले सकेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं- राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

वीरवार को आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा शिमला से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा एक नई शुरुआत की गई है. अब हिमाचल की जेलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से दी जाएंगी. (Governor launches 7 new initiatives for jail inmates) (Prisoners get Specialist doctor services) (Specialist doctor services in Himachal jails)

बाल साहित्य उत्सव का आयोजन मार्च में, 350 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा

शिमला के गेयटी थिएटर में तीन दिवसीय "मीमांसा" बाल साहित्य उत्सव का आयोजन, 17 से 19 मार्च तक किया जाएगा. इस दौरान 350 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे. (Children Literature Festival at Shimla)

हिमाचल में मौसम साफ,लेकिन रहेगा ठंड का जोर, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान - निकोबार द्वीप समूह में हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है. वहीं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राम, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने की संभवना है. आज तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

मतगणना खत्म होते ही चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ड्यूटी (Himachal election 2022) देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय तय कर दिया है. जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) चुनाव अधिकारी (आरओ) और सहायक चुनाव अधिकारी (एआरओ) को मानदेय के रूप में उनके एक माह का बेसिक वेतन दिया जाएगा.

नहीं लग पाया फ्रेंडशिप पीक पर लापता आशुतोष का पता, तलाश में जुटी है ITBP और डोगरा स्काउट्स की टीम

मनाली के फ्रेंडशिप पीक पर लापता पर्वतारोही आशुतोष का वीरवार को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया. आईटीबीपी, डोगरा स्काउट और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं. हालात ऐसे ही रहे तो सर्च ऑपरेशन रोकना भी पड़ सकता है. (shimla youth missing at manali)

दिल्ली में बोले CM जयराम: झूठ बोलने में केजरीवाल नंबर 1, हिमाचल में सभी सीटों पर होगी AAP की जमानत जब्त

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी. उन्होंने ये बात बुधवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए की गई जनसभा को दौरान कही. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP पर जमकर निशाना साधा.

ममलीग नहीं सायरी में ही खोला जाए कॉलेज, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर शिक्षा सचिव को नोटिस

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन जिले के ममलीग में कॉलेज खोलने से जुड़ी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है. खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सभी प्रतिवादियों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरा मामला...

शिमला डवलपमेंट प्लान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भेजा मामला

हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) शिमला डवलपमेंट प्लान (Shimla Development Plan) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्लान से जुड़े मामले को हाई कोर्ट ने वहीं भेज दिया है. इस मामले में एनजीटी के आदेश को एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी.