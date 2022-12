आज होगी मतगणना कर्मियों की रैंडमाइजेशन, मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे होगी शुरू

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए आज से निर्वाचन विभाग कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन करेगा. दूसरा चरण 6 दिसंबर को होगा. वहीं, मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. (Election Commission will do randomization of employees today)

World AIDS Day: राष्ट्रीय दर से कम हिमाचल में HIV पॉजिटिविटी रेट, इन उपायों से मिली सफलता

एड्स जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक इलाज ढूंढा नहीं जा सका है. एक बार कोई एचआईवी पॉजिटिव हो जाए तो जिंदगी भर इस बीमारी से ग्रसित रहता है. ऐसे में वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर हिमाचल से अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय दर से काफी कम है. कैसे यह मुमकिन हो पाया..जानें..

हिमाचल में आज मौसम रहेगा साफ, देश में कहीं बारिश कहीं रहेगा ठंड का जोर

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. वहीं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राम, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होगी. इसके अलावा आज और कल तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

राष्ट्रपति ने वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन अवॉर्ड से किया सम्मानित

हमीरपुर के गबरू वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अर्जुन अवॉर्ड से नवाजा गया है. भारोत्तोलन में हिमाचल से अर्जुन अवॉर्ड हासिल करने वाले विकास ठाकुर पहले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं. विकास ठाकुर 2 दिसंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है. (President Draupadi Murmu )

आठ साल से शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच अधूरी, HC ने कहा- अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकती प्रक्रिया

हिमाचल हाईकोर्ट सख्त शिक्षक के खिलाफ आठ साल से विभागीय जांच मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जांच अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकती. इसे हर हाल में छह माह में पूरा करना चाहिए. (Himachal Pradesh High Court)

HP Election 2022: रिटर्निंग अधिकारियों तक 58 हजार पोस्टल पहुंचे, 68 हजार आना बाकी

हिमाचल में अभी भी पोस्टल बैलेट से मतदान जारी है. दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और एमरजेंसी सेवाओं वाले कर्मचारी पहले ही पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर चुके हैं. सर्विस वोटर और पोलिंग स्टाफ अभी भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर रहे हैं. (himachal election 2022)

आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं का कमाल, LED/CFL लाइट से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में हुए कामयाब

आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने पेरोवस्काइट मटीरियल का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है. इस शोध से सूरज की रोशनी नहीं बल्कि घर के अंदर के कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से भी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है. यह शोध आईओटी टेक्नोलॉजी का आधार मजबूत करता है. पढ़ें पूरी खबर

नन्हीं वैज्ञानिक का अनोखा एयर प्यूरीफायर मॉडल, घर में कोरोना वायरस भी नहीं कर सकेगा प्रवेश

हमीपुर की 10वीं की छात्रा गर्गी ठाकुर ने एयर प्यूरीफाइर मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल के जरिए धरों में शुद्ध हवा मिल सकेगी. उन्होंने एयर प्यूरीफाइर मॉडल में घर की खिड़कियों पर नैनो फाइबर सीट फिट की है. टाइटेनियम कार्बाइट से बनी नैनो फाइबर शीट में कीटाणु और बैक्टीरिया पकड़ में पकड़ में आ जाएंगे. यह शील्ड कीटाणुओं को घर में प्रवेश नहीं करने देगी. (unique air purifier model)

हिमाचल में वॉलीबॉल खेल में सुविधाओं को टोटा, ध्यान दे सरकार: जागीर सिंह रंधावा

पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जागीर सिंह रंधावा ने कहा है कि हिमाचल में खिलाडियों को मिल रही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. इनडोर हॉल न होने से वॉलीबॉल खेलों का भविष्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है. इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की है. (volleyball in himachal)

हिमाचल की 14वीं विधानसभा में नेता पुत्रों का बोलबाला संभव, वंशवाद पर एकमत हैं राजनीतिक दल

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी. वहीं, मतगणना से पहले सूबे की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हिमाचल की 14वीं विधानसभा में इस बार नेताओं के पुत्रों का बड़ा बोलबाला संभव है. हालांकि 13वीं विधानसभा में वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह के रूप में पिता-पुत्र की जोड़ी मौजूद थी. पढ़ें पूरी खबर... (Familyism in Himachal politics) (14th Legislative Assembly of Himachal)