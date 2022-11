नई सरकार को कुर्सी संभालते ही सबसे पहले लेना पड़ेगा कर्ज, वेतन और पेंशन देने के पड़ेंगे लाले

हिमाचल में जयराम सरकार चाहे रिवाज बदलने में कामयाब रहे या फिर कांग्रेस ताज बदलने में, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही हिमाचल की गाड़ी चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा. हिमाचल सरकार की इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट 9700 करोड़ रुपए है, इसमें से 7000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है. दिसंबर महीने में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज और लेना पड़ेगा. (Himachal new government will take loan)

भरमौर: 135 दिन के लिए आज बंद हो जाएगा कुगती स्थित कार्तिक स्वामी का मंदिर

कुगती स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद 135 दिनों के लिए आज बंद कर दिया जाएगा. सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाहन किया जा रहा है. कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी मचलू राम शर्मा का कहना है कि बुधवार दोपहर बारह बजे से मंदिर में यात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी.

हिमाचल में 3 दिसंबर तक मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वहीं, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बरसात हो सकती है. इसके अलावा पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट आएगी.वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

अपने-अपने दावे, अपनी-अपनी सरकार, एग्जिट पोल से पहले हिमाचल भाजपा का महामंथन

हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब चुनावी परिणाम की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है. 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. रोमांच और उत्सुकता के लिहाज से देखें तो इस बार हिमाचल विधानसभा का चुनाव (Himachal election 2022) सबसे अलग है. कांग्रेस सत्ता विरोधी रुझान की ओर ताक लगाए बैठी है तो भाजपा का मन डबल इंजन सरकार तथा पॉजिटिव वोटिंग से बहल रहा है. दोनों ही दल सत्ता में आने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक अजीब सा भय भी है. पढे़ं पूरी खबर...

रामपुर बुशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

शिमला में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी दी है.

तीसरे बौद्ध गुरु लामा का पुनर्जन्म! 4 साल के नवांग ताशी राप्टेन बने चौथे धर्मगुरु

हिमाचल प्रदेश से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. अभी तक पुनर्जन्म होता है या नहीं बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन लाहौल स्पीति में तो एक चार साल के बच्चे को बौद्ध धर्म गुरु का पुनर्जन्म बताकर पूरे विधि विधान के साथ चौथा धर्म गुरु बना दिया गया. पढ़ें. ( reincarnation of Taklung Tsetrul Rinpoche)

नए साल और क्रिसमस पर पर्यटकों को लुभाने की तैयारी, जारी होंगे विशेष पैकज

नए साल और क्रिसमस को लेकर पर्यटन विभाग को पूरी तरह से तैयार है. पर्यटकों को लुभाने के लिए पैकेज बनाए जा रहे हैं. साथ ही होटलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. हिमाचल में नवंबर तक 1 करोड़ 40 लाख पर्यटन पहुंच चुके हैं. दिसंबर में 30 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है.

तंबू गाड़कर EVM की पहरेदारी कर रही कांग्रेस, बोले राजेंद्र राणा- BJP पर हमें नहीं भरोसा

हिमाचल प्रदेश में मतगणना से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस को एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का डर सताने लगा है. ऐसे में कार्यकर्ता स्ट्रॉग रूम के बाहर तंबू लगाकर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं. सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ईवीएम पर नजर रखे हुए हैं. (congress established tent outside EVM strong rooms)

नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में उठेगा लावारिस कुत्तों का मुद्दा, पशुपालन विभाग के साथ चलाया जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन

हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है. ऐसे में अब चुनावी आचार संहिता हटते ही नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कुत्तों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाए जाएंगे और वार्षिक शुल्क सहित कुत्तों की टीकाकरण की भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी. (issue of stray dogs in hamirpur)

इमरजेंसी होने पर में संजीवनी मॉडल बचाएगा मरीज की जान, नन्हें वैज्ञानिक अनुज ने तैयार की व्हीलचेयर

मिडिल स्कूल घराना, कुल्लू के विद्यार्थी अनुज ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो इमरजेंसी होने पर मरीज की जान बचाने में सहायक होगा. मॉडल के अनुसार इमरजेंसी केस होने पर व्हीलचेयर पर मरीज के बैठते ही डॉक्टरों को इसकी जानकारी मिल जाएगी. व्हीलचेयर में तीन बटन लगाए गए हैं. एक बटन डॉक्टरों को जानकारी देगा. वहीं, दूसरे बटन से हार्ट अटैक और तीसरे बटन से एक्सीडेंटल केस की जानकारी डॉक्टर तक पहुंचेगी.