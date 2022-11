शाबास हमीरपुर: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हमीरपुर देश में तीसरे नंबर पर

स्वच्छ भारत मिशन में हमीरपुर ने देश में नाम रोशन किया है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हमीरपुर को देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान मिला है.(hamirpur at number three in swachh bharat mission rural)

चुनावी रैली के लिए आज गुजरात जाएंगे CM जयराम ठाकुर, जानें पूरा कार्यक्रम

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब हिमाचल के सीएम भी गुजरात में चुनावी रैली करने की तैयारी में हैं. सीएम आज गुजरात में तीन बड़ी चुनावी सभा करेंगे. पढ़ें.( Gujarat Assembly Elections 2022)

एसीएस प्रबोध सक्सेना को राहत, दागी अफसरों की लिस्ट में नाम डालने से जुड़ा आवेदन वापस

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में प्रबोध सक्सेना का नाम दागी अफसरों की सूची में नाम डालने से जुड़े मामले में आवेदनकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया. आवेदनकर्ता के इस कदम से अदालत में ये मामला स्वत: खत्म हो गया है. इस तरह प्रबोध सक्सेना को राहत मिली है. उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में प्रबोध सक्सेना का नाम ओडीआई यानी ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटेग्रिटी में न डालने के खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया था.

जब PM मोदी थे हिमाचल भाजपा के प्रभारी तो ऐसे बनी धूमल सरकार, विधायक का हुआ था 'अपहरण'

हिमाचल की पहचान शांत पहाड़ी राज्य के रूप में है. यहां सियासत में भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शांति है. लेकिन हिमाचल की सियासत में ढाई दशक पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ (When MLA was kidnapped in Himachal) था, जिसे अभी भी याद किया जाता है. तब एक विधायक का अपहरण खूब चर्चा में रहा था. प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार को पांच साल का कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिला था. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 26 नवंबर तक मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और आज सुबह कमजोर होकर गहरे कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है. वहीं, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी. इसके अलावा उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी. वहीं, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 26 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal)

हमीरपुर: चरस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर में 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों (Accused caught with charas in Hamirpur) को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में केजरीवाल ने अचानक क्यों रोक दिया प्रचार, क्या उनकी बीजेपी से कोई सांठगांठ है: अशोक गहलोत

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का जोश मतदान आते-आते धीमा पड़ गया. मतदान से पहले हिमाचल से लगभग गायब हो गई आप पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आप की इस गतिविधि पर बोलते हुए कहा कि आप के पीछे हटने की वजह बीजेपी को फायदा पहुंचना तो नहीं है?

हिमाचल में त्रेता युग की परंपरा! ना सेहरा, ना पालकी, बिना बेद मंडप देवता के समक्ष फेरे लगाकर होती है शादी

हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति और देव आस्था के लिए जाना जाता है. यहां के लोगों में देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा है. आज के आर्टिकल में आपको बताएंगे कि मंडी जिले के सराज में देव परंपराओं के अनुसार ही शादी की जाती है और शादियों से किस तरह अनोखी और अलग है ये शादी और देव आदेश पर होने वाली इस शादी की खासियत क्या है ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Groom does not wear in Sehra in Seraj)

Rohru Assembly Seat: क्या इस बार भी रोहड़ू सीट फतह करने में BJP के सामने कांग्रेस बनेगी रोड़ा?

रामपुर के बाद रोहड़ू सीट (SC) पर कांग्रेस का कब्जा रहा है. खुद वीरभद्र सिंह यहां से पांच बार चुनाव जीते. 2017 में कांग्रेस के मोहन लाल ब्राक्टा ने भाजपा की शशिबाला को हराकर सीट पर कब्जा किया था. बीजेपी का आजतक यहां खाता नहीं खुला है. पढ़ें. ( Himachal Election 2022)

Dalhousie Assembly Seat: डलहौजी से अब तक नहीं जीत पाई है BJP, क्या इस बार खिलेगा कमल या जनता फिर 'हाथ' का देगी साथ

हिमाचल में मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश की डलहौजी विधानसभा सीट की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है. डलहौजी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम है. पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने जीत दर्ज की है. इस बार भी मुकाबला 2017 की तरह आशा कुमारी और धविंदर सिंह ही आमने-सामने हैं. पिछले चुनावों में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ था और धविंदर सिंह को बहुत कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. (asha kumari vs ds thakur in dalhousie)