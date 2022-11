Himachal High Court: अदालत में अवैध खनन से जुड़े 116 मामले लंबित, 23 नवंबर को होगी सुनवाई

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े 116 मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं. इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए अदालत ने विशेष खंडपीठ का गठन किया है. अब हाईकोर्ट के समक्ष अवैध खनन से जुड़े मामलों पर सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है. (Illegal mining pending cases in himachal Highcourt) (llegal mining in Himachal)

Barsar assembly seat: बड़सर में मुकाबला त्रिकोणीय, सहानुभूति के साथ ही क्षेत्रवाद का पॉलिटिकल फैक्टर रहेगा अहम

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं. बड़सर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 71.17 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, भाजपा से माया शर्मा और संजीव कुमार निर्दलीय चुनावी समर में कूदे हैं. (Barsar assembly seat) (Himachal Pradesh elections result 2022) (Voting in Barsar assembly Seat)

बंपर वोटिंग के बाद कौन होगा रिकार्ड मतों से जीत का हीरो, हिमाचल में वीरभद्र सिंह के नाम है अनूठा रिकार्ड

रिकार्ड मतदान के लिए चर्चित छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई अनोखे रिकॉर्ड बनाने के लिए भी विख्यात रहा है. वैसे इतिहास की बात की जाए तो हिमाचल की राजनीति के किंग वीरभद्र सिंह के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है. वे अपने सियासी जीवन में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े और पांच बार रिकॉर्ड मत हासिल कर अपने समर्थकों द्वारा जन-जन के नेता कहे गए. (Virbhadra Singh has a unique record in Himachal)

हिमाचल में आज मौसम रहेगा साफ, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, दक्षिण केरल और दक्षिण तमिलनाडु में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश होगी. इसके अलावा दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी. हिमाचल में मौसम साफ बना रहेगा. 19 नवंबर से मौसम विभाग ने फिर से बारिश और बर्फबारी की बात कही है.(INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

निर्वाचन आयोग का मिशन 277 सफल! इन मतदान केंद्रों पर बंपर वोटिंग

निर्वाचन आयोग ने इस बार उत्सव (यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थ्रू सिस्टमिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स) और मतदाता जागरूकता गतिविधियों (स्वीप) के तहत इन केंद्रों के लिए मिशन 277 अभियान लांच किया था. इसका नतीजा रहा है कि इस बार इन मतदान केंद्रों में 6 प्रतिशत की वृद्धि मतदान में दर्ज की गई है. (Election Commission Mission 277)

कसुम्पटी विधानसभा सीट: इस बार 68.24 फीसदी हुआ मतदान, कांग्रेस और BJP आमने सामने

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार भी राज्य के औसत से कम मतदान हुआ है. हालांकि, इस बार कसुम्पटी में मतदान प्रतिशत में 1.43 फीसदी की बढ़ौतरी इस बार हुई है. कसुम्पटी में मतदान प्रतशित 66.86 फीसदी से बढ़कर 68.24 फीसदी मतदान हुआ है.

HP Election 2022: हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड 57 करोड़ 80 लाख की जब्तियां

हिमाचल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार पुलिस, आबकारी विभाग, उद्योग विभाग और आयकर विभाग ने करोड़ों की रिकॉर्ड 57.80 करोड़ की जब्तियां की गई हैं. इस बार के चुनाव में 2017 की तुलना में छह गुणा से भी अधिक जब्तियां सभी विभागों द्वारा मिलकर गई हैं.

हिमाचल: बीडीटीएस ऑपरेटरों में ACC के खिलाफ भारी आक्रोश, लगाए ये आरोप

बीडीटीएस के प्रधान जीत राम गौतम ने एसीसी कंपनी पर आरोप लगाए हैं. जीत राम गौतम ने कहा की एसीसी अपरोक्ष रूप से बीडीटीएस को दरकिनार कर सीमेंट ढुलाई का कार्य अंबुजा को सौंप रही है.

ऊना में अज्ञात लुटेरे ATM को काटकर उड़ा ले गए 10 लाख कैश, देखें CCTV फुटेज

पंजाब के साथ सटे जिला ऊना के पंडोगा में अज्ञात लूटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में सेंधमारी कर लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया. बीती रात करीब साढ़े 12 बजे हुई इस वारदात में लुटेरों ने एटीएम मशीन के एक हिस्से को कटर से काटने के बाद उसमें रखा कैश लूट लिया.

हिमाचल के महबूब ने उत्तराखंड की 'महबूबा' को दिया तीन तलाक, चिट्ठी लिखकर तोड़ा नाता

देहरादून के थाना क्लेमनटाउन क्षेत्र में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले विवाह के बाद से ही कम दान दहेज लाने के ताने देते थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति विवाह के बाद से ही मारपीट करता है.हैं.