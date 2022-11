Shimla Urban Seat: क्या चौथी बार खिल पाएगा शिमला में कमल, भाजपा के सामने जीत बरकरार रखने की चुनौती

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. शिमला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 63.93 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी हरीश जनारथा, भाजपा से संजय सूद और सीपीएम के टिकेंद्र पंवर मैदान में हैं. (Shimla Assembly Constituency) (Himachal Pradesh elections result 2022)

किस पर पड़ेगी महिलाओं के वोट की चोट, 18 सीटों पर महिलाओं ने डाले पुरुष मतदाताओं से अधिक वोट

हिमाचल की 18 सीटों पर इस बार महिलाओं (Women voters in Himachal) ने पुरुष मतदाताओं से अधिक वोट डाले हैं. अब ये रिकॉर्ड मतदान किसको चोट करेगा और किसकी झोली को वोट से भरेगा, इस पर सियासी दल मंथन कर रहे हैं. इस बार महिलाओं ने अपने कुल मतों में से 76.8 फीसदी मत डाला. चूंकि हिमाचल प्रदेश छोटा पहाड़ी राज्य है और यहां हार-जीत का फैसला बहुत कम मतों से होता है, लिहाजा महिलाओं का ये वोटिंग प्रतिशत उलटफेर में सक्षम है. ये भी तथ्य गौर करने लायक है कि हिमाचल में पिछली बार यानी 2017 में बीस से अधिक सीटों का फैसला 15 प्रतिशत से कम मतों के अंतर से हुआ था. पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला: 8 दिन से लापता अमेरिकी नागरिक का शव बरामद, गुणा माता ट्रैकिंग पर गया था विदेशी

ट्रैकिंग के दौरान एक सप्ताह पहले लापता हुए अमेरिकी नागरिक का शव मंगलवार को बरामद हो (Missing American tourist Dead Body Found) गया है. शव एक पेड़ के नीचे औंधे मुंह गिरा मिला. मैक्समिलियन लोरेंज 7 नवंबर को मैक्लोडगंज के नड्डी गांव के पास गुणा माता की ओर ट्रैकिंग पर निकला था. इस दौरान वह अपने एक दोस्त के साथ WhatsApp के माध्यम से संपर्क में था, लेकिन उसने 8 नवंबर को सूचना दी कि वह रास्ता भटक गया है. इसके बाद जिला प्रशासन ने लोरेंज को ढूंढने के लिए टीमें गठित की थी. पढ़ें पूरी खबर...

अदालती आदेश लागू नहीं हुए तो दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, संपत्ति-वेतन होंगे कुर्क: HP हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अदालती आदेशों को लागू न करने की सूरत में दोषी अधिकारियों की संपत्ति व वेतन को कुर्क करने की चेतावनी दी है. कोर्ट ने अपने आदेशो की अनुपालना करने के लिए प्रतिवादियों को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी. इसके अलावा दो-तीन दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी.. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

कुल्लू: बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार में आई तेजी, मनाली में उमड़े सैलानी

मनाली के पर्यटन स्थलों पर बीते दिन हुए बर्फबारी के बाद पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं. वहीं, सैलानियों के आने से मनाली के पर्यटन कारोबार में भी तेजी देखने को (Snowfall in Kullu Manali) मिली है. मंगलवार को दिनभर कुल्लू में मौसम साफ बना रहा और लोग भी दिन भर धूप का मजा लेते दिखे. वहीं, मनाली के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को जमवड़ा लगा रहा.

मंडी सदर सीट: अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर में से कौन मारेगा बाजी ? या प्रवीण शर्मा पर जनता जताएगी भरोसा

मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर के बीच में टक्कर है. वहीं, भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ेंगे.

पांवटा साहिब में 75 फीसदी मतदान, AAP और आाजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते भाजपा-कांग्रेस का खेल

सिरमौर जिले की पांवटा साहिब विधानसभा सीट पर इस भाजपा-कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी या आजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते है. हालांकि, तस्वीर 8 दिसंबर को ही साफ होगी कि इस बार पांवटा की चुनावी बिसात पर कौन बाजी मारने में कामयाब रहा.

सर्दी के मौसम में ऐसे रखें छोटे बच्चों का, बीमारियों से दूर रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ठंड में बच्चों का कैसे ख्याल रखें इस बारे में आईजीएमसी में विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण भाटिया से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. उन्होंने बताया कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतना आवश्यक है.

Hamirpur: फिल्मी अंदाज में कर रहे थे चरस की तस्करी, पुलिस ने धर दबोचा

हमीरपुर जिले में फिल्मी तरीके से चरस की तस्करी का मामला सामने आया है. जिला पुलिस हमीरपुर की मुस्तैदी से तस्करों की चालाकी का भंडाफोड़ हुआ है. सदर थाना हमीरपुर के तहत भिड़ा में पैट्रोल पंप के समीप दो युवकों से 1.782 किलोग्राम चरस की बड़ी खेप बरामद की है. मामले में सदर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.