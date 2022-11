सराज मतदान करने में दूसरे नंबर पर, सीएम जयराम के बूथ पर महिलाओं ने की वोटिंग ज्यादा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान करने में सराज दूसरे नंबर पर रहा है. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर के बूथ नंबर 44 आहौण में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया. (High polling in Seraj )

MANDI: पुरानी मंडी में सड़क पर भिड़े 4 युवक, देखें वीडियो

पुरानी मंडी में युवकों की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो (viral video of Youth Fight in Mandi ) रहा है. जानकारी के अनुसार सोमवार शाम के समय पुरानी मंडी में शराब ठेके के सामने चार युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए. इस दौरान युवकों में खूब लात घूंसे चले और युवक लहूलुहान हो गए. पढे़ं पूरी खबर...

फिर पालकी पर 7 किलोमीटर ढोया गया मरीज, सड़क न होने का खमियाजा भुगत रहे सैंज घाटी के ग्रामीण

कुल्लू जिले के बंजारी की पारली पंचायत (lack of Road in Parli Panchayat of Banjar) में आज भी सड़क सुविधा नही है. अगर यहां कोई बीमार हो जाए, तो उसे पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसा ही दृश्य आज यहां फिर दिखाई दिया. सोमवार शाम के समय सड़क न होने के चलते बुजुर्ग मनीराम के परिजनों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और 7 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया. उसके बाद मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

HP High Court: पिंजौर-परवाणू हाइवे पर सड़ रहे सेब, चारों तरफ फैली दुर्गंध पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

पिंजौर-परवाणू हाईवे पर सड़े हुए सेब की दुर्गंध (Rotten Apples On The Pinjore Parwanoo Highway) से निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचपीएमसी और उपायुक्त सोलन को प्रतिवादी बनाया है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में ठंड का जोर: आज भी रहेगा मौसम खराब, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती और कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होगी.गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

Motivational: अंजना ठाकुर का दाहिना हाथ कटा तो बाएं से लिखना सीखा, अब इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेने का आमंत्रण

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बॉटनी में पीएचडी कर रही मेधावी दिव्यांग छात्रा अंजना ठाकुर नागपुर में हो रही प्रतिष्ठित इंडियन साइंस कांग्रेस में साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के शिमला चैप्टर का प्रतिनिधित्व करेंगी. वहां उन्हें विश्व के जाने माने एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर भी मिलेगा. अंजना जब करसोग कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी तो बिजली के करंट लगने से उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा था. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किया.

शिकारी देवी में बर्फबारी, आज से अगले चार माह तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट

बर्फबारी को देखते हुए मंडी जिले के थुनाग में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से बंद कर दिए (Shikari mata temple closed) जाएंगे. इस अवधि में आम नागरिकों के साथ-साथ यहां पर पर्यटकों तथा ट्रेकर्स के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...

चुनावी मैदान से चाय की दुकान पर वापस लौटे BJP प्रत्याशी संजय सूद, अब रिजल्ट का इंतजार

शिमला शहर से भाजपा ने इस बार एक चाय बेचने वाले पर भरोसा जताया है. BJP ने संजय सूद को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, प्रचार-प्रसार और मतदान खत्म होने के बाद संजय सूद फिर अपनी दुकान पर लौट आए हैं. संजय सूद की शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर चाय की दुकान हैं. जहां वह आम दिनों की तरह अपना काम कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

गुना माता ट्रेक की ट्रेकिंग पर निकला अमेरिकी पर्यटक लापता, डॉग स्क्वायड और ड्रोन की मदद से तलाश जारी

पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के ऊपरी क्षेत्र नड्डी से सात दिन से एक विदेशी पर्यटक लापता है. सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा विदेशी को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है. एसपी जिला कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने कहा कि अमेरिका का एक टूरिस्ट जो कि लगातार 14 दिनों से सुबह नड्डी कैंप में जाता था और शाम को वापस आता था उसके लापता होने की सूचना मिली है. 9 नवंबर को उसने अपनी लोकेशन बताई थी, लेकिन उसके बाद से वह लापता है. वहीं, सोमवार को अमेरिकी पर्यटक की तलाश में बारिश बाधा बनी रही. पढ़ें पूरी खबर... (american tourist missing from guna mata trekking) (American tourist missing in McLeodganj).

शहर नहीं गांव तय करेगा हमीरपुर का विधायक, आधी आबादी ने मतदान में मारी बाजी

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में शहर नहीं बल्कि गांव की जनता विधायक तय करेगी. मतदान के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार शहर के बजाय गांव में अधिक उत्साह लोगों में चुनावों को लेकर था. पिछले तीन विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड इस बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में टूट गया है. (Hamirpur Assembly Constituency) ( BJP And Congress Candidate in Hamirpur)