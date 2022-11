आज प्रियंका गांधी की सतौन में रैली, शिमला में होगा रोड शो

प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिरमौर जिले के सतौन में जनसभा को संबोधित करेंगी. रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है. सतोन इलाका पोस्टर और बैनर से पट गया है.(priyanka-gandhi-rally-in-paonta-today)

हिमाचल में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, BJP के ये दिग्गज करेंगे रैलियां

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभाओं में रैलियां करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह से लेकर, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और सीएम जयराम ठाकुर कर चुनावी रैलियों को संबोघित करेंगे. (last day of election campaign) (himachal assembly election 2022)

आज और 12 नवंबर को मुश्किल से मिलेंगी HRTC बसें, लोगों को हो सकती है परेशानी

हिमाचल में गुरुवार से कम बसें मिलेंगी. हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए एचआरटीसी की 2400 बसें लगाई गई हैं. हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, इन चुनावों के लिए करीब 32 हजार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है. ऐसे में अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है.

भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह की मां बोली- मेरा बेटा ईमानदार, मंझला बेटा कर रहा बदनाम

हिमाचल के सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के खिलाफ जाकर उनका भाई कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है. जिसको लेकर उनकी मां ने बयान दिया है. उन्होंने रणजीत सिंह के भाई द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका बेटा ईमानदार है और उनका मंझला बेटा सिर्फ पैसे के लालच में आकर रणजीत को बदनाम कर रहा है. (Sujanpur BJP Candidate Ranjit Singh) (Ranjit Singh mother statement on middle son) (Ranjit Singh brother against him)

हिमाचल में इस बार नहीं बदलेगा कोई रिवाज: प्रताप सिंह बाजवा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है. प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में बुधवार को पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर पहुंचे और कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला भी बोला. (Partap Singh Bajwa in Dharampur) (Partap Singh Bajwa in Himachal) (Himachal Assembly Election 2022)

हिमाचल में राजपूत तय करते हैं सत्ता की चाल, 6 में से 5 मुख्यमंत्री राजपूत

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार अपने आखिरी चरण में चल रहा है. बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की तरह हिमाचल में भले जातिगत समीकरण या जात-पात का शोर ना सुनाई दे रहा हो लेकिन हिमाचल की सियासत भी जातिगत समीकरण से अछूती नहीं है. प्रदेश का सियासी इतिहास और वर्तमान बताता है कि राज्य में राजपूतों का बोलबाला रहा है. विधानसभा से लेकर सत्ता के सबसे ऊंचे पद से लेकर कैबिनेट की कुर्सियों तक राजपूत चेहरे विराजमान रहे हैं. (Caste factor in himachal Politics) (Himachal Assembly Election 2022)

बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू- दिल्ली से रिमोट पर चलती है 'जयराम सरकार'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार दिल्ली से रिमोट पर चलती है. प्रदेश में सिर्फ साख बचाने की कोशिश की जा रही है. पढ़ें. (Himachal Assembly Election 2022)

गोदाम में भरी थी 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, पुलिस ने की छापेमारी, एक गिरफ्तार

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में पुलिस ने अवैध शराब की दो बड़ी खेप पकड़ी है. जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने बंगाणा उपमंडल के रायपुर मैदान के पास अवैध शराब से भरा एक गोदाम पकड़ा है. इस संबंध में पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

HPU के इन दिव्यांग छात्रों ने अपने दम पर हासिल किया मुकाम, 2 को JRF में तो 3 को NET में सफलता

जीवन में कितनी भी मुश्किल आए लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए. एचपीयू के दिव्यांग छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. 2 छात्रों ने जेआरएफ तो 3 ने नेट की परीक्षा पास की है. पढ़ें. (UGC Net Result 2022)

कुल्लू और लाहौल स्पीति में महिला प्रत्याशी नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं जताया भरोसा

यूं तो भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को हर क्षेत्र में एक समान दर्जा मिलने के दावे करती हैं. लेकिन अगर टिकट आवंटन की बात करें तो महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं. जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर दोनों ही दलों ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है. (No female candidate in district Lahaul Spiti) (No female candidate in district Kullu)