आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भरमौर में रैली, यहां रहेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक

आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, हिमाचल में चुनावी रैलियां करेंगे. नितिन गडकरी आज भरमौर में डॉ. जनकराज के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज चार चुनावी जनसभा करेंगे. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिरमौर के नाहन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी. पूरी खबर में पढ़ें पूरा शेड्यूल...

करसोग में सचिन पायलट की जनसभा आज, कांग्रेस के ये तीसरी रैली

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज करसोग में कांग्रेस नेता सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करेंगे. करसोग में कांग्रेस की 25 अक्टूबर से अब तक तीसरी रैली है. (Sachin Pilot election rally in Karsog

हिमाचल पुलिस के गीतों पर झूमा नाहन

अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी 2022 की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या हिमाचल पुलिस के हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड के नाम रही. पुलिस जवानों ने कभी नाहन के लोगों को कजरारे-कजरारे गीत पर नाचने-गाने पर मजबूर कर दिया तो,कभी पहाड़ी गीतों की तान छेड़कर थिरकने पर. आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन करेंगे. राज्यपाल मेले में मुख्य आकर्षण रही खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी पुरस्कृत करेंगे.

पीएम मोदी ने फोन पर की मनुहार, फिर भी न माने भाजपा के बागी कृपाल परमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फतेहपुर से भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार के बीच आपस में हुई तथाकथित बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (Modi And Kripal Parmar Viral Video) है. हालांकि इस वीडियो और बातचीत की सत्यता अभी भी पुष्ट नहीं हो पाई है. जानकारी के अनुसार आजाद चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता कृपाल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन उस समय आया, जब कृपाल परमार पार्टी हाईकमान से आ रहे फोन नहीं उठा रहे थे. वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी कृपाल परमार को चुनाव न लड़ने के लिए मना रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर...

Himachal Election 2022 : क्या इस बार टूटेगा मतदान का रिकॉर्ड ? पिछले 10 विधानसभा चुनाव में ये रहा है मतदान प्रतिशन

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर मतदान होना है. जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे. हिमाचल में 5592828 मतदाता हैं, जो नई सरकार को चुनेंगे. देखना ये होगा की आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में कितना मतदान प्रतिशत रहने वाला है. वहीं, पिछले 10 विधानसभा चुनावों के वोट प्रतिशत जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.(Himachal Assembly Election 2022) (Voters in Himachal) (Report of Himachal Vidhansabha Elections from 1977 to 2017)

BJP का महिलाओं तो कर्मचारियों पर कांग्रेस का फोकस, जानें घोषणा पत्र की बड़ी बातें

जनता का वोट अपने पक्ष में करने के लिए हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है. शनिवार को कांग्रेस ने और रविवार को बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया. दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है. आइये जानते हैं बीजेपी ( Manifesto Of BJP For Himachal) और कांग्रेस (Manifesto Of Congress For Himachal) के घोषणा पत्र की बड़ी बातें और दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो एक दूसरे से कितना अलग है.

बड़सर में तिकोना नहीं बल्कि एक तरफा मुकाबला: इंद्र दत्त लखनपाल

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला तिकोना नहीं बल्कि एक तरफा ही है. विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने दावा किया कि भाजपा का डबल इंजन का एक इंजन फेल हो चुका है और अब कांग्रेस सरकार प्रदेश में सत्ता में आने वाली है.

मंडी में रक्षा मंत्री की राजनाथ की रैली में लगे नारे, 'कश्मीर तुम्हें क्या देंगे, सारा पाकिस्तान ले लेंगे'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंडी जिले में जनसभा को संबोधित किया. राजनाथ सिंह ने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया. उन्होंने कहा कि यहां मैं किसी पार्टी को गाली देने नहीं आया हूं बल्कि प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किए यह बताने आया हूं. लोगों ने जमकर नारे लगाए. लोगों ने कहा कि, 'कश्मीर तुम को क्या देंगे, सारा पाकिस्तान ले लेंगे.' इसके साथ ही लोगों ने 'पीओके हमारा है' के भी नारे लगाए. (Rajnath Singh attacks on congress) ( rajnath singh rally in mandi) (defense minister rajnath singh rally in baijnath)

ऊना के हरोली में विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा- कांग्रेस को साथ देने के मतदल विकास में रोड़ा बनना

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं. ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रचार प्रसार के लिए मैदान में डटे हुए हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से हिमाचल दौरे पर हैं. योगी आदित्यनाथ ने ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. (Himachal Pradesh elections result 2022) (UP CM yogi adityanath Rally in Himachal )

चुनाव आयोग के प्रेक्षक ने किया टशीगंग मतदान केंद्र का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा

लाहौल स्पीति विधानसभा के स्पीति खंड में सोमवार को चुनाव आयोग के प्रेक्षक डॉ. सरोज कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान वे विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग भी पहुंचे, जहां (world highest polling station in Tshigang) उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया. पढ़ें पूरी खबर....