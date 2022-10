2007 से भाजपा का गढ़ रहा हमीरपुर, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार हमीरपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा यह कहना तो अभी मुश्किल है. भाजपा में जहां बगावत साफ दिखाई दे रही है. वहीं, कांग्रेस ने या चेहरा चुनावी मैदान में उतारा है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस बार हार-जीत का अंतर काफी कम हो सकता है. (himachal-assembly-election-2022)

चुनाव में 23 सीटों पर राजपूतों के बीच मुकाबला, ट्राइबल की 3 सीटों में 4 राजपूत 1 ब्राह्मण

हिमाचल प्रदेश में सियासी गलियारों में राजपूतों व ब्राह्मणों का दबदबा है. प्रदेश में राजपूत और ब्राह्मण समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है. कांग्रेस की लिस्ट में 68 में से 28 राजपूत व 12 प्रत्याशी ब्राह्मण हैं. वहीं, भाजपा की सूची में 28 प्रत्याशी राजपूत व 9 उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से हैं. यहां राजपूतों की राजनीति में मजबूत धमक मानी जाती है. (Caste Equations in Himachal) (Himachal Assembly Election 2022) (Rajputs in Himachal Politics) (Brahmin in Himachal Politics)

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: प्रदेश में कुल 775 नामांकन पत्र दाखिल, 45 रद्द

विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज गुरुवार को जांच की गई. जांच के दौरान पूरे प्रदेश में 45 नामांकन रद्द किए गए. प्रदेश में 17 से 25 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल दाखिल किए गए. इस दौरान कुल 775 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें कवरिंग कैंडिडेट्स भी शामिल हैं.

रूठों को मनाने में जुटे हैं, बातचीत चल रही है और सबको मना लिया जाएगा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश बीजेपी आलाकमान रूठों को मनाने में जुटा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सभी रूठों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हिमाचल में होने वाली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता आएंगे. इनके दौरे को लेकर भी बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी.

73 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता: महेश्वर सिंह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद महेश्वर सिंह के सुर बदल गए हैं. महेश्वर सिंह ने कहा कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, मेरी उम्र भी 73 हो गई है. (Maheshwar Singh will not contest election)

Weather Update Himachal: लाहौल-स्पीति में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान, 30 अक्टूबर तक रहेगा मौसम साफ

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात सितरंग कमजोर होकर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में है. अगले 24 घंटों के दौरान, देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. वहीं, हिमाचल में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पुर्वानुमान है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

भाई विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव प्रचार में जुटी पटियाला राजघराने की बहू अपराजिता

himachal pradesh assembly election 2022: पटियाला राजघराने में ब्याही गई हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र की बेटी अपराजिता सिंह भी प्रचार में उतर गई हैं. वह अपने छोटे भाई व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं.

फर्जी डिग्री मामले में कमेटी ने हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, अब तक 1775 डिग्रियां सही पाई गई

मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही कमेटी ने हाई कार्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अदालत को बताया गया कि अभी तक की जांच में 1775 डिग्रियां सही पाई गई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

1 नवंबर को करसोग में होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित

हिमाचल में विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए दोनों ही दलों भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का हिमाचल पहुंचने के कार्यक्रम फाइनल होने लगे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के तहत करसोग विधानसभा क्षेत्र में 1 नवंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

