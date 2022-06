SHIMLA: चियोग बाजार में भीषण अग्निकांड, 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान

ठियोग उपमंडल के चियोग बाजार बीते रात भीषण अग्निकांड (Fire in Cheog Bazaar of Theog) हुआ है. इस अग्निकांड में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई है. जिससे करोड़ों रुपये की सम्मपत्ति के नुकसान का अनुमान है. पढ़ें पूरी खबर...

प्रदेश में युवा रोजगार यात्रा निकालेगी कांग्रेस, रघुवीर बाली और विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई जिम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में कांग्रेस युवा रोजगार यात्रा निकालेगी (Yuva Rojgar Yatra Himachal) और इस यात्रा की जिम्मेदारी कांग्रेस के दो युवा नेताओं रघुवीर सिंह बाली ओर विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

कालाअंब पंचायत की महिला प्रधान के साथ मारपीट, दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

ग्राम पंचायत कालाअंब में बैठक के दौरान महिला पंचायत प्रधान व उपप्रधान (Nahan Medical College) समेत वार्ड सदस्य के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. दरअसल मेडिकल के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंची ग्राम पंचायत कालाअंब की प्रधान रेखा चौधरी ने आरोप लगाया कि पंचायत घर में बैठक चल रही थी कि इस दौरान उपप्रधान व वार्ड सदस्य ने उन पर हमला बोल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उपप्रधान व वार्ड सदस्य द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए अश्लील हरकतें की गई.

कहानी आपातकाल की: इमरजेंसी के खिलाफ उन दिनों भाषण दे रहे थे 32 साल के युवा नेता राधारमण शास्त्री, पकड़ कर डाले गए जेल में..

स्मृतियों को खंगालते हुए डॉ. शास्त्री बताते हैं- ये समाचार जंगल की आग की तरह फैला कि इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है. इंदिरा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दीं. उसके बाद देश भर में आपातकाल का विरोध शुरू हो गया. अगले ही दिन प्रदेश में जगह-जगह आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे. इसी तरह का एक आयोजन शिमला के नाज नामक स्थान पर था. माल रोड व लोअर बाजार के संधि स्थल नाज पर इमरजेंसी के बाद की एक सुबह लोक संघर्ष समिति का प्रदर्शन था. डॉ. शास्त्री यहीं पर आपातकाल के खिलाफ भाषण दे रहे थे. उनका भाषण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने उन्हें जबरन पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया. शिमला से उन्हें सीधे सेंट्रल जेल नाहन (Central Jail Nahan) ले जाया गया. पढे़ं पूरी कहानी...

Chief Information Commissioner in HP: सीआईसी चयन को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक खत्म, आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं

हिमाचल सरकार की तरफ से फिलहाल सीआईसी (Chief Information Commissioner in HP) को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. होटल पीटरहॉफ में करीब एक घंटे तक चली सीआईसी की बैठक में रिचा राम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच गहन चर्चा हुई और कई अधिकारियों के नामों पर भी डिस्कस किया गया. लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिलहाल के नाम का ऐलान किया गया है उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी.

वीकेंड पर शिमला में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, 24 घंटे में 10 हजार वाहन हुए प्रवेश, शहर के सभी होटल पैक

राजधानी शिमला पर्यटकों से गुलजार हो गई है. वीकेंड पर पर्यटकों का (Tourists in Shimla on Weekend) हुजूम उमड़ पड़ा है. बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं. शिमला शहर में बीते 24 घंटों के दौरान ही 10000 वाहन बाहरी राज्यों से प्रवेश हुए हैं. शहर के सभी होटल फुल हैं.

Maa Shoolini Fair: शूलिनी मेले में ठोडा नृत्य कर साधे एक-दूसरे पर तीर से निशाने

सोलन के रेस्ट हाउस से शुरू हुआ ठोडा नृत्य (Thoda Dance In Maa Shoolini Fair) ऐतिहासिक ठोडो मैदान में खेल के साथ संपन्न हुआ. इस दौरान शिमला एवं सिरमौर जिले से पहुंची चार टीमों ने ठोडा खेल में अपनी धनुर्विद्या का जबरदस्त नमूना पेश किया.

हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: प्रदेश के सभी अग्निवीरों को सरकार देगी रोजगार

अग्निपथ योजना पर बड़ा निर्णय लेते हुए हिमाचल कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों को रोजगार देने का फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में काफी देर तक चली चर्चा (employment to all the Agniveer of HP) के बाद यह निर्णय लिया गया. मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त विपक्षी दल उन पर हो रही जांच से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर अपने लाभ के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है.

Accident in Mandi: एचआरटीसी बस की चपेट में आया 8 साल का मासूम अमित , दर्दनाक मौत

नेशनल हाईवे-154 मंडी-पठानकोट पर उपमंडल जोगिंदर नगर के मोहनघाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. इस सड़क हादसे में 8 साल के मासूम की परिवहन निगम के चपेट में आने से मौत हो गई है. पुलिस चौकी चौंतड़ा के प्रभारी यशपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.