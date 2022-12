'अभी क्वारंटाइन हूं, जल्द लौटूंगा, जनता से किए सभी वादे पूरे करेगी सरकार'

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव होने के बाद से दिल्ली में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद से वह क्वारंटाइन हैं. हालांकि उनमें कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद वह शीघ्र ही काम पर लौट आएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जल्द लौटूंगा और जनता से किए गए सभी वादों को जल्द पूरा किया (CM Sukhvinder Sukhu on Congress 10 Guarantees) जाएगा.

जोनल अस्पताल मंडी में नहीं हो रहे टेस्ट, रिपोर्ट के लिए भी भटक रहे मरीज और तीमारदार

जोनल अस्पताल मंडी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते मरीज और तीमारदार काफी परेशान हैं. आलम ये है कि अस्पताल में मरीज टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट का सर्वर डाउन होने के चलते टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं. वहीं, क्रस्ना डायग्नोस्टिक लैब में जो टेस्ट किए भी हैं उसकी रिपोर्ट भी समय से नहीं मिल रही है. ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं. (Lack of health facilities in Mandi Hospital)

केंद्र दिखाए बड़ा दिल, हिमाचल सरकार के साथ बनाए बेहतर रिश्ते: विक्रमादित्य सिंह

शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार को बड़ा दिल रखकर, हिमाचल सरकार के साथ बेहतर रिश्तें बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो रिश्ते भी बरकरार रहने चहिए. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर भी पलटवार किया.

छत्तीसगढ़ और राजस्थान का OPS फॉर्मूला हिमाचल में नहीं होगा स्वीकार, कर्मचारी महासंघ ने जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर मिलने वाला ओपीएस का माॅडल हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहा (OPS in Himachal Pradesh) है. हिमाचल कर्मचारी महासंघ कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर (Himachal State Employees Association) ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिए जाने वाली ओपीएस माॅडल हिमाचल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस माॅडल से कर्मचारियों को कोई भी फायदा नहीं होगा.

हिमाचल प्रदेश में इस दिन से बदलेगा मौसम, White Christmas की जगी उम्मीद

White Christmas Himachal: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन दिसंबर माह के आखिरी दिनों में कई बर्फबारी की संभावना है.

तेज रफ्तार के साथ बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाएगी सिरमौर की कनिष्का, अंडर-15 हिमाचल टीम के लिए चयनित

सिरमौर जिले की सराहां क्रिकेट अकादमी की खिलाड़ी कनिष्का भारद्वाज का चयन हिमाचल प्रदेश की अंडर-15 लड़कियों की टीम के लिए हुआ (Under 15 Girls Himachal team) है. ऑल राउंडर खिलाड़ी कनिष्का का चयन ऊना में आयोजित हुए ट्रायल के माध्यम से हुआ है.

हमीरपुर जिले में मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, बाजार में मिल रहे बेहतर दाम

सुजानपुर ब्लॉक में हिमोत्थान सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा रही है. प्रथम चरण में हमीरपुर जिले में 21 यूनिट स्थापित किए गए हैं. ऐसे में महिलाएं मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और बाजार में उन्हें मशरूम के अच्छे दाम मिल रहे हैं. (mushroom production Training to women in Hamirpur)

करसोग में जल शक्ति विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, महीने में एक बार मिल रही पानी की सप्लाई

मंडी जिले के करसोग में जल जीवन मिशन (Jal Shakti Department in Karsog) के नाम पर पैसे का दुर्पयोग हुआ है. यहां जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन चुराग के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में सही ढंग से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. आलम यह है कि ग्रामीणों को महीने में एक बार पानी की सप्लाई मिल रही है.

हिमाचल में 3 साल में 1123 रेप के मामले दर्ज, 48.5% मामलों में अपनों ने किया रिश्तों को तार-तार

हिमाचल में पिछले 3 साल में बलात्कार के 1123 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से करीब 50 फीसदी मामलों में अपने परिचित और रिश्तेदार शामिल हैं. दोस्ती और प्यार के अलावा शादी का झांसा देकर भी महिलाओं से बलात्कार के मामले सामने आए हैं. हिमाचल पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़े रिश्तों के तार-तार होने की ओर इशारा करते हैं. (Rape Cases in Himachal Pradesh) (Crime Against Women in Himachal)

अब 27 दिसंबर को होगी डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले की सुनवाई, कोर्ट ने मांगा NHAI से जवाब

कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. सात सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. पढ़ें पूरा मामला...