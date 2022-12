फिर लगेगी अटल टनल में सोनिया गांधी के नाम की आधारशिला पट्टिका, सुक्खू सरकार का फैसला

शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका को हटा दिया था वहीं उसे पुन: स्थापित किया जाए. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को आदेश जारी किए कि पांच दिनों के भीतर अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को पुन: स्थापित किया जाए.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुक्खू और अग्निहोत्री

हिमाचल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और मंत्रिमंडल पर चर्चा चल रही है. लेकिन मंत्रिमंडल के नाम तय होने से पहले हिमाचल के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कौन-कौन शामिल होगा और क्या है शेड्यूल, जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (CM Sukhu will Join Bharat Jodo Yatra)

हमीरपुर के छबोट में घर पर फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया मामला

हमीरपुर के तहत पड़ने वाले छबोट गांव (Firing in Chabot of Hamirpur) में रविवार की मध्यरात्रि एक घर पर फायरिंग होने का मामला सामने आया है. घर के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पढे़ं पूरी खबर...

कांगड़ा: लापता संजीव की पत्नी की मांग, पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों को हिरासत में लेकर हो पूछताछ

कांगड़ा के आशापुरी पोलिंग बूथ से लापता हुए चुनाव ड्यूटी को गए कर्मी संजीव कुमार का एक माह बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया (employee went on election duty missing) है. सोमवार को तीसरी बार डीसी कांगड़ा से मिलने पहुंची संजीव की पत्नी बबीता देवी ग्रामीणों ने संजीव के साथ पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके. परिजनों ने मामले में कार्रवाई न करने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.

लाहौल स्पीति को 3 हेलीपोर्ट का तोहफा, विधायक बनते ही रवि ठाकुर ने CM सुक्खू से मुलाकात कर करवाया ऐलान

सोमवार को लाहौल स्पीति का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला. इस दौरान लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने घाटी के लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से तीन हेलीपोर्ट का बड़ा तोहफा दिलवाने में कामयाबी हासिल की, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में घाटी के लोगों को पानी के जमने से होने वाली दिक्कतों से निजात दिलवाने का भी रवि ठाकुर ने प्रयास किया है. (three heliport will be built in Lahaul Spiti) (MLA Ravi Thakur met CM Sukhu)

मेधावी दिव्यांग छात्रा निकिता का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, हिमाचल हाईकोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को मेधावी दिव्यांग छात्रा निकिता चौधरी को एमबीबीएस में प्रवेश देने का आदेश दिया है. (Himachal High Court decision in favor of Nikita)

Shimla Traffic Jam: शिमला में आम हुआ 'जाम', जनता परेशान, 1 KM के लिए 35 से 50 मिनट का लग रहा टाइम

शिमला में फिर से ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है. सोमवार सुबह से ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. 1 किलोमीटर के सफर को तय करने में करीब 35 से 50 मिनट का समय लग रहा था. दोपहर तक सचिवालय से लेकर ओल्ड बस स्टैंड तक वाहनों की कतारें लगी हुई थी. पढ़ें पूरी खबर... (traffic problem in shimla)

अब NHAI करेगा बिजली महादेव रोपवे का निर्माण, देश-विदेश के सैलानियों को मिलेगा फायदा

बिजली महादेव मंदिर के रोपवे का निर्माण अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के द्वारा किया जाएगा. एनएचएआई की टीम ने वन व राजस्व विभाग के साथ मिलकर इसका निरीक्षण भी किया और निर्माण के लिए औपचारिकताएं पूरी करना भी शुरू कर दिया है.

Debt on Himachal MLA: ये हैं वो 10 विधायक जिनके ऊपर है सबसे अधिक कर्ज

हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms, ADR) के अनुसार प्रदेश के सबसे अधिक कर्ज वाले 10 विधायकों की बात करें तो सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं. सबसे अधिक कर्ज ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रसे कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के ऊपर है. इस लिस्ट में और कौन-कौन विधायक हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संभाला पदभार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश सचिवालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया. इससे पहले सचिवालय गेट के बाहर हिमाचल पुलिस की ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपना पद संभाला. सीएम सुक्खू बोले की प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और कांग्रेस अपने हर वादे को पूरा करेगी.