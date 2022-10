ताश के पत्तों की तरह गिरा बिलासपुर शहर में दो मंजिला मकान, युवक ने भागकर बचाई जान

Two storey house collapsed in Bilaspur: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर शहर के सिनेमा कॉलोनी में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब यहां पर दो मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. घर में मौजूद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई.

ये 5 देवता नहीं आते ढालपुर मैदान, ब्यास नदी के पार से लेते हैं कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग

जिला कुल्लू की घाटी के पांच ऐसे देवता भी हैं जो दशहरा उत्सव के लिए अपने मंदिर से ढालपुर की (International Kullu Dussehra) ओर तो रवाना होते हैं, लेकिन हर साल ब्यास नदी के दूसरे छोर पर वह 7 दिनों तक दशहरा उत्सव मनाते हैं. आइए जानतें हैं कि कौन है ये देवता और क्या है इसके पीछे की कहानी....

HIMACHAL: सुंदरनगर में चरस बरामद, दो अलग-अलग मामलों में चार युवक गिरफ्तार

जिला मंडी के सुंदरनगर में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने चरस के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया (Four arrested with Charas in Sundernagar) है. पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज तक आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

कोदरा की चाय पीने के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान, एक क्लिक में पढ़ें बनाने की विधि

कुल्लू के ढालपुर मैदान में जहां अंतरराष्ट्रीय दशहरे (Kullu Dussehra 2022) की धूम मची हुई है, तो वहीं दशहरा उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए यहां विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं. जिसमें कोदरा की चाय (Kodra tea in Kullu Dussehra festival) लोगों को काफी पसंद आ रही है. कोदरा की चाय काफी स्वादिष्ट और गुणकारी होती है. आइए आपको बताते हैं की आखिर कोदरा होता क्या है और इसकी चाय कैसी बनती है...

अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का किया उद्घाटन, बोले: अब हिमाचल से भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतेंगे

जिला बिलासपुर में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोलडैम पर बने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन (Anurag Thakur inaugurates Water Sports Center) किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

महा संकल्प सम्मेलन के बहाने हमीरपुर में आशीष शर्मा का शक्ति प्रदर्शन, जनता से की ये अपील

महा संकल्प सम्मेलन के बहाने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आशीष शर्मा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है. प्रदेश गौ सेवा आयोग सदस्य आशीष शर्मा करीब 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी प्रकाश चंद के अलावा रतन चंद शर्मा और आशीष शर्मा की धर्मपत्नी स्वाति शर्मा ने भी भारी जनसमूह को संबोधित कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मौके की अपील जनता से की.

जब कुल्लू दशहरा में हुआ था गोली कांड, 2 सालों तक नहीं निकाली गई थी रथ यात्रा

कुल्लू दशहरा में 1971 में गोली कांड हुआ (Firing in Kullu Dussehra in 1971) था. जिसके बाद 1972 व 1973 में रथायात्रा नहीं निकाली गई.

कांग्रेस अपने कार्यकाल में घोड़े की तरह करती थी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, बौखलाहट में हैं AAP नेता: संजय टंडन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर पहुंचे हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि बीजेपी की डंबल इंजन की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में भूल गयी, जब वो चुनाव आयोग को घोड़े की तरह से इस्तेमाल करती रही है.

महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सीएम जयराम समेत इन नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही (Maharishi Valmiki Jayanti 2022) है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी (CM Jairam on Maharishi Valmiki Jayanti) है.

HIMACHAL: मनाली में होटल में लगी आग, 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान

हिमाचल के मनाली में रविवार सुबह करीब 10 बजकर एक होटल में आग लग (Fire broke out Hotel in Manali) गई. जिससे होटल संचालक को 6 लाख रूपए का नुकसान हुआ (Fire broke out Hotel in Manali) है.