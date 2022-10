हिमाचल विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने चार उम्मीदवारों का किया ऐलान, हमीरपुर सीट पर असमंजस बरकरार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022 ) के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है. इस सूची में पावंटा साहिब, मनाली, जयसिंहपुर और किन्नौर से उम्मीदवार तय कर दिए हैं. अब तक कांग्रेस ने 67 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. सिर्फ हमीरपुर विधानसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है. (Himachal congress candidate list).

कुल्लू: दिलचस्प हुआ बंजार सीट का मुकाबला, BJP पृष्ठभूमि के तीन प्रत्याशी आमने-सामने

कुल्लू जनपद की बंजार विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होता दिख रहा है, क्योंकि बंजार विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी, कांग्रेस प्रत्याशी खीमी राम शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी हितेश्वर सिंह तीनों ही राजनीति के धाकड़ बल्लेबाज हैं. तीनों ही बीजेपी की प्रष्ठभूमि से हैं. ऐसे में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.

'भ्रष्टाचार के चलते BJP ने बदली मंत्रियों की सीटें, सरकार के खिलाफ जल्द चार्जशीट लाएगी कांग्रसे'

हिमाचल की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब जल्द चार्जशीट लाने जा रही है. हालांकि इसका ऐलान कांग्रेस ने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस चार्जशीट तैयार नहीं कर पाई है. कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि (Congress National spokesperson Alka Lamba) भाजपा सरकार के कुशासन ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस जल्द सबूतों के साथ चार्जशीट लाने वाली है. जिसमे पांच साल में किए भर्ष्टाचार को जनता के समक्ष रखा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

चंबा की मानदेई और नोखी देवी के बनाए चोला डोरा को पहन केदारनाथ पहुंचे थे PM मोदी

केदारनाथ में भगवान शिव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोला डोरा पहन शीश नवाजा. हिमाचल प्रदेश के चंबा के पारंपरिक परिधान को उन्होंने देश-दुनिया में ख्याति दिलवा दी है. पढ़ें पूरी खबर... (chola dora chamba) (lord shiva favorite outfit) (Controversy over Modi picture) (pm narendra modi wear chola dora)

आशीष शर्मा का कांग्रेस से इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य आशीष शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. 48 घंटे के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. (Ashish Sharma resigns from Congress).

आज है धनतेरस, भूलकर भी न खरीदें ये चीजें नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद

धनतेरस का पर्व आज मनाया जा रहा है. धनतेरस पर क्या करना है और क्या नहीं, इन सवालों का जवाब जानने की लिए ईटीवी भारत ने ज्योतिषाचार्य आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्रीय से बात की. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (Dhanteras Puja 2022) (Dhanteras puja importance) (Dhanteras 2022 muhurat)

सरकारी मिठाई जिसकी है भारी डिमांड, हाथों हाथ हो जाती है बिक्री

हिमाचल के शहर-शहर और गली-गली में मिल्कफेड की मिठाई के स्टाल लग गए हैं. लोग सुबह से ही मिठाइयों की खरीदारी के लिए मिल्कफेड की दुकानों और स्टाल पर पहुंच रहे हैं. वहीं, राजधानी शिमला के मॉल रोड पर भी स्टाल लगाया गया है जहां से लोग जमकर मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं. (HP Milkfed sweets counter in shimla) (HP Milkfed sweets) (Milkfed sweets price)

शिमला ग्रामीण की लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, 78 हजार मतदाताओं की बेरोजगारी के खिलाफ है: विक्रमादित्य सिंह

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं बल्कि शिमला ग्रामीण की जनता की है. (Vikramaditya Singh on Shimla Rural unemployment) (Vikramaditya Singh on Shimla Rural development)

Road Accident in Shimla: मशोबरा में खाई में गिरा टिप्पर, 2 लोगों की मौत

शिमला जिले में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. दरअसल मशोबरा में एक टिप्पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. टिप्पर में दो लोग मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने मामले की पुष्टि की है. पढ़ें पूरी खबर...(Tipper fell in ditch in Mashobra) (Road Accident in Shimla)

चौपाल में बढ़ेंगी कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किलें, 25 को नामांकन भरेंगे सुभाष मंगलेट

टिकट न मिलने पर शिमला की चौपाल सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट ने आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. पढ़ें पूरी खबर...