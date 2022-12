HPU हॉस्टल में हंगामा: UP के छात्र के साथ मारपीट, लैपटॉप और स्टडी टेबल तोड़ा

एचपीयू में लगातार छात्रों के बीच मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में गुरुवार रात को छात्रों के बीच फिर मारपीट हुई. यहां पर एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों पर उसे पीटने का आरोप लगाया है. पुलिस देर रात को मौके पर पहुंची और इस मामले में बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है. (Students fight in Bhagat Singh Hostel)



करसोग में दूर होगा खाद का संकट: केंद्र ने किया 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन

हिमाचल के करसोग में जल्द ही अब खाद का संकट दूर होने वाला है. केंद्र सरकार ने 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कर दिया है. ऐसे में अगले सप्ताह से किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से 12:32:16 खाद मिलनी शुरू हो जाएगी. जिससे किसान अब समय पर बिजाई करने के साथ बगीचों में भी खाद डाल सकेंगे. (Fertilizer crisis will be solved in Karsog) (Fertilizer crisis in Karsog)

हमीरपुर: आग सेंकने के दौरान झुलसी महिला की मौत, मानसिक रूप से थी बीमार

हमीरपुर के नादौन में आग में झुलसकर एक महिला की मौत से सनसनी फैल गई है. लोगों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और घर में अकेली थी. ठंड से बचने के लिए आग सेंक रही थी. थोड़ी देर में उसके चिखने की आवाज सुनाई दी. पढ़ें. (fire in Hamirpur)

धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी: 25 देशों के कलाकारों की पेंटिंग मोह रही मन

कांगड़ा कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आगाज पिछले कल 1 दिसंबर को हुआ. 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 25 देशों के कलाकारों की पेंटिंग लोगों का मन मोह रही है. (International Art Exhibition) (Kangra Art Museum Himachal Pradesh)

NAHAN: ये मूक जानवर नहीं घर के हैं सदस्य, सीता-गीता-राजा हैं जिनके नाम

सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौलाकुआं में डेयरी प्रदर्शन इकाई स्थापित की गई है. यहां कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों ने अलग से एक प्रदर्शनी क्षेत्र के रूप में विकसित की है. यहां पशु पालन की दिशा में समय-समय पर पशु पालकों व किसानों को भी इस व्यवसाय में अपनी आमदनी बढ़ाने के गुर सिखाए जाते हैं. (Dairy Display Unit in Nahan) (Scientifically Dairy Display Unit Established in Nahan) (Animal Husbandry Krishi Vigyan Kendra Dhaulakuan)

पांवटा साहिब के आंगनबाड़ी केंद्र से राशन चुराने वाला गिरफ्तार

सिरमौर के पांवटा साहिब के एक आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का सुराग सीसीटीवी फुटेज से लगा है. पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है. आरोपी की पहचान राजू के नाम से हुई है. पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी राजू देवीनगर का ही रहने वाला है और पहले भी चोरी के मामलों में सम्मिलित रहा है.

कॉमनवेल्थ क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप: CRI निदेशक डॉ. डिंपल ने 4 गोल्ड जीतकर किया देश का नाम रोशन

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) कसौली की निदेशक डॉ. डिंपल कसाना ने कॉमनवेल्थ क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. (CRI director Dimple won gold medal)

बच्चे करते रहे इंतजार, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा अध्यापक, VIDEO वायरल होने पर टूटी प्रशासन की नींद

जनजातीय क्षेत्र भरमौर में शिक्षक ड्यूटी के पाबंद नहीं लग रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वीरवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठार में भी यही देखने को मिला. यहां अध्यापक सुबह 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचा. जिसके चलते विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचे विद्यार्थी स्कूल के बरामदे में ठिठुरते रहे. इस दौरान अध्यापक के स्कूल न पहुंचने से गुस्साए अभिभावक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. पढे़ं पूरी खबर...

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 : SJVN ने 3 हजार मेगावाट हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया MOU साइन

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के दौरान एसजेवीएन ने वीरवार को 3000 मेगावाट जलविद्युत एवं सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए. (Make in Odisha Conclave 2022) (SJVN signs MoU for 3000 MW hydro) ( SJVN signs MoU for solar projects)

मतगणना खत्म होते ही चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ड्यूटी (Himachal election 2022) देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय तय कर दिया है. जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) चुनाव अधिकारी (आरओ) और सहायक चुनाव अधिकारी (एआरओ) को मानदेय के रूप में उनके एक माह का बेसिक वेतन दिया जाएगा.