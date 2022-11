Nitin Gadkari in Himachal: बिलासपुर के झंडूता में नितिन गडकरी की रैली, बोले- बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र फिर पार्टी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में झंडूता में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिलासपुर के झंडूता विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीत राम कटवाल के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

पीएम मोदी का कल हिमाचल दौरा: सुंदरनगर और सोलन में भरेंगे हुंकार, CM जयराम ने लिया तैयारियों का जायजा

पीएम नरेंद्र मोदी कल यानि 5 नवंबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी के सुंदरनगर और सोलन में गरजेंगे. पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की रैलियां ऐतिहासिक होगी. (PM Modi rally in Sundernagar) (PM Modi rally preparation check by CM Jairam) (PM Modi rally in mandi) (PM Modi Himachal visit) (Himachal Assembly Election 2022) (PM Modi rally in Solan)0.

धर्मपुर में कांग्रेस पर गरजे जेपी नड्डा, बोले- हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी

मंडी जिले के धर्मपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी रजत ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने हित में राजनीति किया. जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा., लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहले जनता की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया. (JP Nadda election campaign rally in Himachal) (JP Nadda attacks on congress in dharampur).

हिमाचल में कमजोर सरकार आई तो यूपी का माफिया यहां की शांति भंग कर देगा- योगी आदित्यनाथ

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया. योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया के लिए वोट मांगे और इशारों-इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा. (Yogi Adityanath Rally in Himachal) (Yogi rally in Kangra).

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: पोस्टल बैलेट से अब तक 12,893 लोगों ने किया मतदान

चुनाव आयोग ने विशेष श्रेणी के मतदाताओं के वर्ग में 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग, दिव्यांग और अनिवार्य सेवाओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है. इसके तहत 7800 मतदाताओं ने राज्य में वीरवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया. (Voting process started in Himachal)

हिमाचल- हरियाणा सीमा पर हीरे और सोने के जेवरात जब्त, सोलन में मिला 12 लाख से ज्यादा कैश

हिमाचल-हरियाणा सीमा पर पांवटा साहिब में देर रात को हीरे और सोने के जेवरात जब्त किए गए. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इनकी कीमत डेढ़ करोड़ से ज्यादा है. वहीं, सोलन में दो -अलग-अलग मामलों में 12 लाख 50 हजार रुपए बरामद किए गए है. (Diamond And Gold jewellery Caught In Paonta) (Cash Caught In Solan) (Himachal elections 2022)

भाजपा पर आनंद शर्मा का जुबानी हमला, बोले: भाजपा नेताओं का हिमाचल आना सेवा, कांग्रेस नेता आए तो हॉलिडे डेस्टिनेशन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा द्वारा वीरवार को शिमला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने भाजपा को देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी व अग्निपथ योजना को लेकर खूब घेरा. (Anand Sharma allegation on BJP) ( Anand Sharma press conference in Shimla)

क्या भाजपा के घोषणा पत्र में निकलेगा OPS का सॉल्यूशन? सुनिए सीएम का जवाब

चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को हमीरपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने ओपीएस को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार में क्यों पुरानी पेंशन योजना को बाहल नहीं किया गया. यह सवाल कर्मचारी भाइयों को कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए.

'कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी चौथी पारी के लिए तैयार, भाजपा के पक्ष में होगा मतदान'

कांगड़ा जिले की शाहपुर विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है. यहां पर बीजेपी की ओर से जीत की हैट्रिक लगा चुकी कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी चुनावी मैदान में हैं. सरवीण चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया के साथ माना जा रहा है.

अर्की से BJP प्रत्याशी गोविंद राम पर FIR, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

सोलन जिले की अर्की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम अर्की केशव राम ने शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि शालाघाट, अर्की, मांझू रोड, शालाघाट हेलिपैड व चौगान सहित अन्य जगहों पर भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के झंडे व बैनर लगाए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.