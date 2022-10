सुहागिनों ने रचाई OPS के नाम की मेहंदी, करवा चौथ पर We Want OPS, NPS Go Back के नारे बुलंद

हिमाचल के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं. आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है और विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बना चुके हैं. कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू की जाएगी. इस बीच करवा चौथ के मौके पर सुहागिनों ने भी ओपीएस के नाम की मेहंदी रचाकर, ओपीएस का समर्थन किया है. (Mehndi in support of OPS) (OPS demand on Karva Chauth) (Woman Demands OPS on Karva Chauth) (Women Demands OPS on Karva Chauth).

ऊना से डबल इंजन सरकार की जरूरत बता गए मोदी, जनता से रिवाज बदलने का लिया वादा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ऊना दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की कई सौगातें दी हैं. इस दौरान ऊना में जनसबा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार की जरूरत पर भी जोर दिया. इसके साथ ही पीएम ने कहा कि हिमाचल की जनता ने पुराना रिवाज बदलने की (PM on BJP Mission Repeat in Himachal) ठानी है. पढ़ें पूरी खबर...

पीएम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को आएंगे धर्मशाला, प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को साधने की होगी कोशिश

13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी का ऊना और चंबा का कार्यक्रम है. उसी के साथ ही 16 अक्टूबर को धर्मशाला में पीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है. सूत्रों की मानें तो (PM Modi Visit Dharamshala) पीएम के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर एसपीजी की एक टीम भी धर्मशाला के लिए रवाना कर दी गई है. लेकिन कार्यक्रम क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पढ़ें पूरी खबर...

PM मोदी बोले- होर भई ऊन्ने आलेयो, किंवे हाल-चाल तुहाड़ा-ठीक-ठाक हो, गन्ने और घंडियाली का स्वाद भी किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दूसरे घर यानी हिमाचल के दौरे पर हैं. लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कैसे करना है, ये बात प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं. यही कारण है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां स्थानीय बोली में भाषण की शुरुआत करते हैं. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ऊना दौरे में जैसे ही स्थानीय बोली में अपने भाषण की शुरुआत की, इंदिरा गांधी स्टेडियम में तालियां गूंज उठी. पीएम ने ऊना की बोली में कहा-होर भई ऊन्ने आलेयो, किंवे हाल-चाल तुहाड़ा-ठीक-ठाक हो. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और खासकर ऊना के साथ अपने लगाव को याद किया.

Una-Delhi Vande Bharat: पीएम मोदी ने ऊना से वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बुकिंग शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हिमाचल के ऊना जिले से हरी झंडी दिखा दी (Modi inaugurate una delhi vande bharat train) है. जिसके लिए यात्री कर से ही बुकिंग करवा सकते (Vande Bharat Express in Himachal) हैं.

चंबा में पीएम मोदी की रैली, राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम पर किया था शहर का नामकरण

पीएम नरेंद्र मोदी आज चंबा के चौगान मैदान से चुनावी बिगुल फूंकेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है. चंबा को राजा साहिल वर्मन ने 920 ई. पूर्व में बसाया (Chamba Chaugan Ground history ) था.

आज चंबा के प्रसिद्ध व्यंजन राजमा और गुच्छी के मदरे का स्वाद ले सकते हैं PM Modi

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर (PM Modi Himachal Rally) रहेंगे. इस दौरान वे ऊना और चंबा में रहेंगे. वहीं, चंबा में उनका पौने दो घंटे का कार्यक्रम (PM Modi Chamba Visit) है. जहां पीएम चंबा के प्रसिद्ध व्यंजन राजमा और गुच्छी के मदरे का स्वाद चख सकते (PM Modi eat Chamba dish) हैं.

Karwa Chauth 2022: करवा चौथ के दिन महिलाएं न करें इन चीजों की शॉपिंग, जानें उद्यापन जरूरी है या नहीं

Karwa Chauth 2022: इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को है. लिहाजा सुहागिनों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि आखिर किन चीजों को व्रत के दौरान करने से बचें ताकि निर्विघ्न व्रत पूरा हो सके. साथ ही वो क्या जीचें है जो सुहागिनों के लिए घर में लाना शुभ और लाभकारी है. इन्हें घर में हर हाल में लाना चाहिए. शॉपिंग पर निकलें तो क्या लेनें से बचें. जानें मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य आचार्य शिव मल्होत्रा से जो बता रहे हैं व्रत का शुभ मुहूर्त और इस साल अगर महिलाएं करवा चौथ का उद्यापन करना चाहती हैं तो क्या सही है और क्या नहीं.

सराज में सीजन का पहला हिमपात, 15 नवंबर के बाद 4 माह तक बंद रहेंगे माता शिकारी के कपाट

हिमाचल के सराज घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ (Snowfall in Mandi) है. वहीं, शक्ति पीठ शिकारी देवी मंदिर में भी बर्फबारी हुई (Snowfall in Shikari Devi Temple) है.