हर्ष महाजन के सोनिया व प्रतिभा पर बड़े आरोप, कांग्रेस में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मां-बेटे का राज वैसे हिमाचल में भी

भाजपा में शामिल होते ही हर्ष महाजन ने (Harsh Mahajan Joins BJP) कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रतिभा सिंह पर बड़े आरोप लगाए हैं. हर्ष महाजन ने कहा कि जैसे देश में पार्टी पर मां-बेटे यानी सोनिया गांधी (Harsh Mahajan on Sonia Gandhi) व राहुल गांधी का राज है, वैसे ही हिमाचल में भी मां-बेटे यानी प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह का दबदबा (Harsh Mahajan on Pratibha Singh). है. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भाजपा में शामिल

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन बीजेपी में शामिल हो गए है. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा. (Harsh Mahajan Joins BJP)

पीएफआई बैन का CM जयराम ने किया स्वागत, कहा: मोदी के नेतृत्व में अपराध पर लगा अंकुश

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई पर लगे बैन को सही बताया है. उन्होंने ट्वीट कर भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. सीएम जयराम ने कहा कि पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लग रहा है. यही नया भारत है, यहां आतंकवाद को स्थान नहीं मिलेगा.

जेओए आईटी को 38100 रुपए वेतन व क्लर्क का वेतन 28900, जेओए के आरएंडपी रूल्ज में हुआ संशोधन

हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने जेओए (आईटी) के आरएंडपी रूल्ज यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्ज में संशोधन किया है. पांच साल पूर्व तैयार किए गए आरएंडपी नियमों में संशोधन के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. (HP JOA IT Recruitment and promotion).

हिमाचल से 1 करोड़ का सेब लेकर गुजरात का व्यापारी फरार, सोलन में FIR दर्ज

हिमाचल के सोलन से गुजरात के सूरत का व्यापारी 12 आढ़तियों से 1 करोड़ से ज्यादा का सेब लेकर फरार है. पुलिस ने सोलन में आढ़तियों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. (Gujarat businessman absconding with apples)

बेतरतीब निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा था मुख्य सचिव से जवाब, अंधाधुंध निर्माण के खिलाफ अदालत ने दिए सख्त निर्देश

धाधुंध और बेतरतीब निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त है. अदालत ने मुख्य सचिव को इस बारे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पहाड़ों को काटकर बेतरतीब निर्माण पर सख्त नाराजगी जताई और इसे गंभीर मामला बताया है. (Himachal High Court strict against indiscriminate construction)

पीएम मोदी लेंगे बिलासपुरी धाम का जायका, धुली दाल खाकर रखेंगे हमेशा याद, तैयारियां शुरू

बेशक पीएम मोदी मंडी की सेपु बड़ी का स्वाद न चख पाए हों, लेकिन इस बार बिलासपुरी धाम की धुली दाल जरूर प्रधानमंत्री को खिलाई जाएगी. जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं. धुली दाल कैसे बनाई जाती है ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

त्योहारी सीजन में रहें सतर्क: हमीरपुर में पकड़ा 3.50 करोड़ का सोना, 15 दिन से विभागीय रडार पर था कारोबारी

हिमाचल के सुजानपुर में बगैर बिल के साढ़े 3 करोड़ का सोना बरामद किया (Gold Seized In Hamirpur) गया है. आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर की तरफ से यह बड़ी बरामदगी की गई है. विभाग ने चुनावी और त्योहारी सीजन में अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

बंजार सीट पर दो भाइयों की जंग तय, चाहे पार्टी का टिकट मिले या ना मिले !

हिमाचल विधानसभा की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. सियासी दल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं लेकिन टिकट के चाहवान पहले से खुद को टिकट का दावेदार बता रहे हैं. जिसने चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है. कुल्लू जिले की बंजार सीट पर भी ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है. जहां एक ही परिवार के दो बेटे चुनावी जंग में आमने-सामने हो सकते हैं. (Brother vs Brother at Banjar Seat) (Hiteshwar singh vs Aditya vikram singh) (Brother vs brother in himachal election).

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर सनवारा में भूस्खलन, वाहनों की लगी लंबी कतारें

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच (Kalka Shimla National Highway) पर सनवारा में भूस्खलन होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई. गनीमत यह रही कि जब सड़क पर पत्थरों के गिरने लगे तो वाहन चालकों ने पहले (Landslide in Sanwara) ही वाहन रोक दिए. ऐसे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है.