HRTC बस में लेकर जा रहा था नशा, शिमला पुलिस ने चिट्टे के साथ किया गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने एचआरटीसी बस में चिट्टा लेकर जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है.पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह नशा कहां से लेकर आया था और किसे देने जा रहा था. (Shimla police arrested one accused with chitta)

पांवटा में ट्रक की टक्कर से कारोबारी की मौत, पुलिस कर रही जांच

पांवटा साहिब में ट्रक की टक्कर से कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई. मामला देर रात का देहरादून रोड का है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (One person died in a road accident in Paonta)

मंडी कॉलेज की इमारत को 15 करोड़ की और दरकार, बजट नहीं मिता तो बंद होगा काम

भाजपा सरकार के दौरान साल 2021 में मंडी में कॉलेज भवन की एक इमारत का काम शुरू हुआ था. अब 27 करोड़ का बजट खत्म हो चुका और 15 करोड़ की आवश्यकता है. वहीं, लोक निर्माण विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है कि बजट समय पर नहीं मिला तो काम बंद हो जाएगा. (Budget over for college construction in Mandi)

हाईकोर्ट ने चक्का जाम को लेकर FIR रद्द की, पुलिस साक्ष्य जुटाने में असफल रही

हाईकोर्ट ने संजौली में करीब चार साल पहले नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली के विरोध में चक्का जाम कर उच्च मार्ग पर लोगों की आवाजाही रोकने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. (Himachal High Court cancels fIR regarding Chakkajam)

सराज: थुनाग में विद्युत बोर्ड कार्यालय बंद करने के फैसले पर भड़के लोग, कहा: कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (Former Himachal CM Jairam Thakur) के गृह क्षेत्र के सराज के थुनाग में कार्यरत विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता के कार्यालय की अधिसूचना वर्तमान सरकार ने रद्द कर दी है. जिसका थुनाग के लोगों ने बहिष्कार किया है और इसे बदले की भावना से किया गया काम बताया है. पढे़ं पूरी खबर...

HP Govt Order: बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर डिनोटिफाई, 6 माह पहले जयराम सरकार ने खोले थे दफ्तर

हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है. नई सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल, 17 उपमंडल और तीन ऑपरेशन सर्किल बंद कर दिए हैं. बोर्ड प्रबंधन ने मंगलवार को 32 कार्यालयों को डिनोटिफाई किया (Himachal government denotified 32 offices of HPSEB) है.

'अभी क्वारंटाइन हूं, जल्द लौटूंगा, जनता से किए सभी वादे पूरे करेगी सरकार'

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव होने के बाद से दिल्ली में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद से वह क्वारंटाइन हैं. हालांकि उनमें कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद वह शीघ्र ही काम पर लौट आएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जल्द लौटूंगा और जनता से किए गए सभी वादों को जल्द पूरा किया (CM Sukhvinder Sukhu on Congress 10 Guarantees) जाएगा.

जोनल अस्पताल मंडी में नहीं हो रहे टेस्ट, रिपोर्ट के लिए भी भटक रहे मरीज और तीमारदार

जोनल अस्पताल मंडी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते मरीज और तीमारदार काफी परेशान हैं. आलम ये है कि अस्पताल में मरीज टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट का सर्वर डाउन होने के चलते टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं. वहीं, क्रस्ना डायग्नोस्टिक लैब में जो टेस्ट किए भी हैं उसकी रिपोर्ट भी समय से नहीं मिल रही है. ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं. (Lack of health facilities in Mandi Hospital)

केंद्र दिखाए बड़ा दिल, हिमाचल सरकार के साथ बनाए बेहतर रिश्ते: विक्रमादित्य सिंह

शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार को बड़ा दिल रखकर, हिमाचल सरकार के साथ बेहतर रिश्तें बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो रिश्ते भी बरकरार रहने चहिए. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर भी पलटवार किया.

हिमाचल प्रदेश में इस दिन से बदलेगा मौसम, White Christmas की जगी उम्मीद

White Christmas Himachal: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन दिसंबर माह के आखिरी दिनों में कई बर्फबारी की संभावना है.