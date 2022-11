Shimla Rural Assembly constituency: शिमला ग्रामीण सीट पर कांग्रेस लगाएगी जीत की हैट्रिक या BJP करेगी खेला?

Shimla Rural Assembly constituency: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट मानी जाती है. यहां से पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने पहले चुनाव लड़ा और फिर अब उनके बेटे इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में है. शिमला जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार छह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, भाजपा के रवि मेहता, आम आदमी पार्टी के प्रेम कुमार, बीएसपी से बलविंदर सिंह, आरडीपी से पूर्ण दत्त और एक निर्दलीय प्रवीण कुमार भी चुनावी दंगल में है. हालांकि कहने को तो यहां से छह उम्मीदवार हैं, लेकिन असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री जयराम ने मंत्रियों से लिया चुनाव का फीडबैक, बर्फबारी पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों से की बात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने में अब करीब 20 दिन से भी कम समय बचा है. सीएम जयराम से शुक्रवार को मिलने कई मंत्री पहुंचे. इस दौरान जयराम ठाकुर ने उनसे चुनाव का फीडबैक लिया. वहीं, सरकारी आवास में जयराम इन दिनों रूटीन सरकारी कार्य निपटा रहे हैं. (CM Jairam took feedback on the election)

नाहन में कड़ाके की ठंड में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों का पहरा, DC और SP भी कर रहे निरीक्षण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा. सिरमौर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तस्वीर उसी दिन साफ होगी, लेकिन कांग्रेस ने नाहन में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ाके की ठंड में 48 घंटों से तंबू गाड़कर डेरा डाला हुआ है, ताकि ईवीएम पर नजरें रखी जा सके. (himachal assembly elections 2022)

Mustard Oil के सेवन से व्यक्ति की मौत, बाजार से खरीदी सरसों में थे आर्जीमोन सीड

कांगड़ा के ज्वालामुखी में सरसों का तेल खाने से एक शख्स की मौत हो गई (person died after consuming mustard oil) है. घटना शहर के खुंडियां क्षेत्र की है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल में आर्जीमोन सीड मिला होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी जान चली गई. पीड़ित परिवार ने खुले बाजार से सरसों खरीदकर कोल्हू से उसका तेल निकलवाया था, जिसके सेवन से परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. पढ़ें पूरी खबर...

परवाणु में होगी भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक, 20 नवंबर को होगा चुनावी परफॉर्मेंस का आकलन

हिमाचल में भाजपा मिशन रिपीट के कितने करीब है, इसका आंकलन पार्टी 20 नवंबर को करेगी. हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी (Himachal BJP Election Management Committee meeting) की अहम बैठक 20 नवंबर को होगी. बैठक में चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कमेटियों से फीडबैक लिया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर...

HP Election 2022: लाहौल स्पीति में मुकाबला दिलचस्प, बदलेगा रिवाज या बनेगा इतिहास?

लाहौल स्पीति विधानसभा में 73.75 प्रतिशत मतदान हुआ है. साल 2017 में यहां 72.65 फीसदी मतदान हुआ था. यहां भीजपा की ओर से तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा चुनावी मैदान में हैं. कांग्रेस ने रवि ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. तो वहीं, आम आदमी पार्टी से सुदर्शन जसपा मैदान में हैं. (himachal assembly elections 2022)

हॉली लॉज में नेताओं की हाजिरी, कौल सिंह के बाद रामलाल ठाकुर ने की प्रतिभा सिंह से मुलाकात

कांग्रेस में सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले हॉली लॉज में अब नेताओ की हाजिरी लगना शुरू हो गई है. बीते दिन जहां कौल सिंह ठाकुर ने हॉली लॉज पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात की थी. वहीं शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैना देवी से कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर भी हॉली लॉज पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात (Ramlal Thakur meet Pratibha Singh) की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक चर्चा हुई. पढ़ें पूरी खबर...

CM से मुलाकात मात्र एक अफवाह, उसी का दूंगा साथ जो OPS करेगा बहाल: केएल ठाकुर

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले केएल ठाकुर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने की खबरों को KL THAKUR ने मात्र अफवाह करार दिया है. उन्होंने कहा कि वह खुद एक कर्मचारी के तौर पर रिटायर हुए हैं और अच्छे से जानते हैं कि जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद क्या-क्या मुश्किल उसके जीवन में आती हैं. ऐसे में वे ओपीएस का समर्थन (KL Thakur on OPS) करते हैं. केएल ठाकुर ने कहा अगर वह जीतते हैं तो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे, जो ओपीएस बहाल करेगी.

हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, अक्टूबर 2022 तक प्रदेश में आए 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक

हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट आया (Tourism in Himachal) है. एक बार फिर से हिमाचल पर्यटकों की मनपसंद डेस्टिनेशन बन चुकी है और काफी संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं. इस वर्ष अक्टूबर 2022 तक की बात की जाए तो अभी तक हिमाचल में 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक घूमने के लिए आ चुके हैं, हालांकि यह आंकड़ा बीते वर्षों से कम है. लेकिन इस बार विंटर सीजन में बर्फबारी ने नवंबर माह में ही पहाड़ों पर दस्तक दे दी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यहां पर्यटकों की आमद बीते वर्षों से अधिक होगी. पढे़ं पूरी खबर...

Himachal TET Schedule: शिक्षा बोर्ड ने अध्‍यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल बदला, अब इस दिन होगी परीक्षा

हिमाचल प्रदेश स्‍कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित अध्‍यापक पात्रता परीक्षा के शेड्यूल में फेरबदल किया गया (Teacher Eligibility Test in Himachal) है. दिसंबर में होने जा रही आठ विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया है. अब 18 दिसंबर को होने वाली परीक्षा, 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...