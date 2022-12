हिमाचल में सरकार बनाने के लिए प्लान-बी पर काम कर रही भाजपा, जानिए, महंगाई ने क्यों डराया पार्टी को

रिवाज बदलने को आतुर भाजपा सत्ता के रण में कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्लान-बी पर काम कर रही है. उदाहरण के लिए भाजपा की गाड़ी यदि 32 पर अटक गई और कांग्रेस भी इसी के आसपास रही तो निर्दलीय अपने आप में किंग मेकर हो जाएंगे. ऐसे में किंग मेकर्स की मदद से भाजपा किंग बनने की आस लगाए बैठी है. पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर सर्वे करवाए हैं. इन सर्वेक्षणों में पार्टी ने सभी पहलुओं पर जनता का मन टटोला है. कार्यकर्ताओं के मन की बात भी पार्टी ने जानी है.

HP election 2022: मनाली विधानसभा सीट पर क्या अपना खाता खोल पाएगी कांग्रेस ?

इस बार मनाली हॉट सीट बन गई है. शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर यहां से लगातार दो बार विधायक बने हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई. क्या इस बार कांग्रेस मनाली सीट पर अपना खाता खोलने में कामयाब होगी या फिर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा. पढ़ें पूरी खबर.. (Manali Assembly Constituency) (Himachal Pradesh elections result 2022)

ज्योतिष के 'एग्जिट पोल' में भी हिमाचल-गुजरात में बीजेपी सरकार, उत्तराखंड के ज्योतिषी का दावा

हिमाचल और गुजरात में इस साल किस पार्टी की सरकार बनने जा रही यह तो 8 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा. हालांकि एगिज्ट पोल के अनुसार इस साल हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. वहीं, उत्तराखंड के टिहरी के ज्योतिषाचार्य उमाधर बहुगुणा ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर भविष्यवाणी की है. उनके मुताबिक, दोनों ही प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट हो रही है. उमाधर बहुगुणा ने यूपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी भविष्य की थी, जो सही साबित हुई है. (Predictions over Himachal elections result 2022) (Himachal Pradesh poll result)

एग्जिट पोल 2022 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा, जनता तक पहुंचा रिवाज बदलने का नाराः सीएम जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में कुछ घंटों का ही समय रह गया है. नतीजों से पहले एग्जिट पोल आने के बाद एक बार फिर राजनितिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. (Himachal exit poll 2022) (CM jairam Claims BJP Victory In Himachal) (BJP AND Congress Claims Victory In Himachal)

Exit Poll 2022: राजीव भारद्वाज का दावा, हिमाचल में अबकी बार बदल रहा है रिवाज

कांगड़ा कॉओपरेटिव बैंक के चेयरमैन और भाजपा नेता डॉ राजीव भारद्वाज ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश साफ दिखाई दे रहा है. हिमाचल में अबकी बार रिवाज बदल रहा है और जयराम सरकार फिर से आ रही है. (exit poll 2022)

Exit Poll 2022: नरोत्तम ठाकुर बोले, प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी

कुल्लू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर ने कहा है कि एग्जिट पोल के आधार पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं.

गोहर में पुलिस बस और बाइक की टक्कर, दो युवक घायल

गोहर में मंगलवार देर शाम एक सड़क हादसा पेश आया. हादसे में डल के समीप बाइक और पुलिस बस की सीधी टक्कर में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...(Police bus and bike collision in Gohar) (Road accident in Mandi)

Himachal weather update: हिमाचल में मौसम आज रहेगा साफ, कल से 10 दिसंबर तक मौसम खराब

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 10 दिसंबर तक मौसम खराब रहने आशंका जताई गई है. इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. हालांकि आज प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा. जबकि धुंध को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Weather in Himachal)

किन्नौर: चगांव पंचायत के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा राख

किन्नौर जिले की ग्राम पंचायत चगांव के जंगलों में आग लगने का मामला सामने आया है. आग मंगलवार से लगी है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है. जंगलों में लगी भीषण आग में लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है. (Fire in forests of Chagaon Panchayat)

Petrol Diesel Price: आज पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.