वायरल ऑडियो पर रेणु चड्ढा की सफाई, कहा- मुझे राजनीति से दूर रखने की कोशिश

भाजपा की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का कुछ दिनों पूर्व एक कथित वायरल ऑडियो सामने आया था. जिसे रेणु चड्ढा ने फेक बताया है. उन्होंने इसे एक घटिया राजनीति से प्रेरित घटना करार दिया है. उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो वायरल की जा रही है वह उनकी नहीं और यह सब सिर्फ उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है. (Dalhousie BJP former MLA Renu Chadha) (Renu Chadha on her fake viral audio)

घुमारवीं में पुल से प्रवासी व्यक्ति ने लगाई छलांग, मौके पर मौत

सीर खड्ड पुल से एक प्रवासी ने शनिवार सुबह छलांग लगा दी. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. शनिवार सुबह मृतक ने सीर खड्ड पुल के पास अपने बेटे को साइड में खड़ा किया और फिर पुल से छलांग लगा दी. (Man commits suicide in Ghumarwin). पढ़ें पूरा मामला....

करसोग में खाद संकट: 4 हजार बैग की डिमांड भेजी, मिले सिर्फ 600 बैग

जिला मंडी के करसोग में खाद का संकट चल रहा है. जिससे किसानों की चिंताए बढ़ गई है. ऐसे में ममलेश्वर महादेव युवक मंडल के प्रधान युवराज ठाकुर ने सरकार से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसान समय पर बिजाई का काम शुरू कर सके. (Fertilizer crisis in Karsog) (Mamleshwar Mahadev Yuvak Mandal)

हमीरपुर: मासूम किरन की मौत पर भी नहीं पसीजे अधिकारी, न आर्थिक राहत, न परिजनों से मुलाकात

हमीरपुर में बीते दिनों तीन वर्षीय किरन को आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला था. इस मामले में प्रशासनिक संवेदनहीनता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक भी प्रशासनिक अधिकारी किरन के परिजनों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा. वहीं, प्रशासनिक कोताही की पराकाष्ठा को आप कुछ इस तरह से समझिए कि नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष ने इस तमाम घटनाक्रम की रिपोर्ट पटवारी को सौंपी है. अब पटवारी यह रिपोर्ट तहसीलदार और उसके बाद एसडीएम को सौंपेंगे. इसके बाद यह तय हो पाएगा कि इस परिवार को क्या मुआवजा दिया जाना है या फिर क्या फौरी राहत दी जाएगी. ऐसे में फौरी राहत की धारणा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या फौरी राहत 24 घंटे बाद दी जाएगी.

CM जयराम ने केंद्र से कहा: सेब पैकेजिंग मैटेरियल पर घटाई जाए GST, आयात शुल्क बढ़े

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बजट पूर्व बैठक में शामिल (CM Jairam attended the Pre Budget meeting) हुए. जहां उन्होंने केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने सेब आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सेब व अन्य फलों के पैकेजिंग मैटेरियल पर जीएसटी घटाने का भी आग्रह केंद्र से किया.

HP High Court: हाईकोर्ट ने सेब बागवानों से धोखाधड़ी मामले में कमीशन एजेंट को दी सशर्त जमानत

हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High court) ने शिमला जिले के कुमारसैन के सेब बागवानों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपी कमीशन एजेंट को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं.

ऊना: शिक्षिका ने 7 साल के बच्चे की बेरहमी से की पिटाई, बाद में माफी मांग कर जान छुड़ाई

ऊना के हरोली उपमंडल के तहत एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका ने 7 साल के दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले नन्हें से बच्चे की पिटाई कर (Teacher beat up a 7 year old boy in Una) दी. बच्चे की पिटाई इस कदर की गई है कि उसकी दोनों टांगों पर अभी भी डंडे के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. बहरहाल शिक्षिका ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग कर मामले में अपनी जान बचा ली है.

IIT मंडी के शोधकर्ताओं का कारनामा, इजाद की इमारतों पर भूकंप के खतरे को मापने की RVS तकनीकि

आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने रिइंफोर्सड कंक्रीट (Reinforced concrete) से बने घरों और इमारतों की भूकंप सहने की क्षमता का आसानी से पता लगाने की आसान प्रक्रिया विकसित की है. शोधकर्ताओं का दावा है कि आरवीएस प्रक्रिया से सटीक डाटा मिलना तो मुश्किल है लेकिन इसके माध्यम से आसानी से किसी भी भवन या इमारत में मौजूद कारकों की गणना कर उसके भूकंप सहने की क्षमता का आंकलन किया जा सकता है. (Rapid Visual Screening System)

HP Election 2022: BJP ने बागियों पर गड़ाई नजर, सरकार बनाने की रणनीति पर जोर

हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं. इस बार सरकार बनाने में बागियों की भूमिका अहम हो सकता है. बीजेपी सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों से संपर्क साधे हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने इस बार रिवाज बदलने का दावा किया है. (BJP in touch with rebel leaders).

हाईकोर्ट ने लगाई कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजरों के प्रमोशन पर रोक, जानें वजह

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन को रिजर्वेशन न दिए जाने पर कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर के पदों की प्रमोशन पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. जानें पूरा मामला. (Himachal High court)

