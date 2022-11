Amit Shah Rally in Himachal: हमीरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली, अमित शाह बोले- इस बार रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करनी है

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज हमीरपुर जिले के नादौन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करनी है. (Amit Shah Rally in himachal) (Amit Shah attacks on congress)

Yogi Adityanath Rally in Himachal: हमीरपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं. वहीं, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल दौरे पर हैं. इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बुम्वलू में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर होमला भी बोला. (Yogi Adityanath attacks on Congress) (UP CM Yogi Adityanath Rally in Himachal)

Kiratpur Manali Four Lane: मंडी बाईपास पर गिरा निर्माणाधीन टनल का हिस्सा, बाल-बाल बचे मजदूर

बीती रात को मंडी बाईपास पर मलोरी से इंडस की ओर फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी एक टनल का एक हिस्सा ढह गया. बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 50 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे.(Kiratpur Manali Four Lane) (Tunnel collapsed on Mandi Bypass)

HPU पहुंची नैक टीम, 3 दिन तक करेगी सुविधाओं की पड़ताल

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आज सुबह नैक टीम पहुंची. टीम 3 दिन तक कैंपस में रहेगी और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की पड़ताल करेगी.प्रशासन का दावा है कि कैंपस में रंग-रोगन और सफाई का काम पूरा हो चुका है. वहीं, कर्मचारियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई है. इस बार एचपीयू को उम्मीद है कि एचपीयू को ए-प्लस-प्लस ग्रेड मिलेगा. (NAAC team reached Himachal Pradesh University)

देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी आज घर से करेंगे मतदान, फॉर्म 12D का किया जाएगा उपयोग

देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उनकी आंखों की रोशनी कम हुई है और कान में भी दर्द रहता है. ऐसे में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनके स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखा जा रहा है. अब वे 12 नवंबर के बजाय आज फॉर्म 12D पर ही अपने मत का प्रयोग घर पर करेंगे. (Shyam Saran Negi will vote today)

रामलाल ठाकुर अपनी गृह पंचायत में विकास नहीं करा सके: रणधीर शर्मा

श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रणधीर शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर की आदत सिर्फ आरोप लगाना है, इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर पाते हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (Randhir Sharma allegation on Ramlal Thakur)

राम रहीम के समागम में मंत्री के शामिल होने पर सीएम जयराम की टालमटोल, शांता कुमार ने घेरा था अपनी सरकार को

हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के समागम में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के शामिल होने से हिमाचल भाजपा में ही घमासान मच गया है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस मसले पर तल्ख टिप्पणी कर प्रदेश की भाजपा सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर से इस मामले को लेकर जब सवाल पूछे गए तो वे टालमटोल करते नजर आए. पढ़ें पूरी खबर... (CM Jairam Bhoranj tour) (CM Jairam on Shanta Kumar comment on Ram Rahim)

कांग्रेस OPS पर कभी गंभीर नहीं रही: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ,जिसने देश के लोगों को 75 साल तक गुमराह किया. वहीं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी ओपीएस मामले में गंभीर नहीं रही. इस बार रिवाज बदलेगा और भाजपा सत्ता में वापस लौटेगी. (Press conference of Union Minister Jitendra Singh)

किन्नौरी मेगा नाटी डालकर महिलाओं ने मतदान के लिए किया जागरूक

राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के तीसरे दिन आईटीबीपी मैदान रिकांगपिओ में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान को शत प्रतिशत करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत किन्नौरी पारंपरिक परिधान में हजारों महिलाओं ने एक साथ मेगा नाटी में भाग लिया. जिसका शुभांरभ उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किया. इस किन्नौरी नाटी में जिले के तीनों खंड से आए महिला मंडल की महिलाओं ने हिस्सा लेकर नाटी के माध्यम से लोगों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया. स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी कुलदीप नेगी ने बताया कि जहां 2017 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है.

प्रभारी राजीव शुक्ला ने दूर की युवा कांग्रेस की नाराजगी, सत्ता में आने पर सम्मान का वादा

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हिमाचल यूथ कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश दिया. हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि यूथ कांग्रेस के नाराजगी होगी खबरें केवल खबरों तक ही सीमित हैं. (Himachal Pradesh elections result 2022)

