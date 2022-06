HALHARINI AMAVASYA 2022: पितरों का मिलता आशीर्वाद, इस समय तक होगी पूजा-अर्चना

हिंदू धर्म में प्रत्येक शुक्ल पक्ष की आखिरी तारीख को अमावस्या कहा जाता है. शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है. ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित रहती है. इस दिन भगवान विष्णु (Lord Vishnu) की विधि-विधान से पूजा की जाती है. वैसे तो साल की सभी 12 अमावस्या खास मानी जाती हैं, लेकिन आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या को पूजा-पाठ करने और स्नान करके पितरों की पूजा करने से अत्यधिक लाभ मिलता है.

Accident in Aut Tunnel: औट टनल में एक्सयूवी ने बाईक को मारी टक्कर, दो की मौत

चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के औट में बनी टनल में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश (Aut tunnel accident) आया, जहां एक एक्सयूवी ने बाईक को टक्कर मार दी. इस घटना में बाईक पर सवार दो लोगों की मौत हो (Car and Bike accident in Aut tunnel) गई. मरने वालों में एक व्यक्ति निहरी और दूसरा बिलासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

अग्निपथ योजना के समर्थन में आई एक्स सर्विसमैन लीग, कहा: व्यवस्था अच्छी पर संशोधन भी जरूरी

कोरोना काल से पहले या उस दौरान जो युवा भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं और अभी परीक्षा देना बाकी है, उन सभी युवाओं को भर्ती के पुराने नियम व व्यवस्था के तहत सेना में भर्ती किया जाए, भले ही उनकी उम्र सीमा पार हो चुकी हो. यह मांग सोमवार को मंडी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक्स सर्विस लीग मंडी (Ex Service League Mandi) के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने उठाई. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में 2 टूरिस्ट गाइड और होटल मैनेजर में मारपीट, बोतलों से किया एक- दूसरे पर वार

शिमला में 2 टूरिस्ट गाइड (tourist guide) और होटल मैनेजर (hotel manage) के बीच लड़ाई का मामला सामने आया है. इस दौरान इन तीनों को गंभीर चोट आई है, इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू कर दी है.

जयराम का घुमारवीं दौरा: भराड़ी को बनाया तहसील, भगेड़ में खुलेगा लोक निर्माण विभाग का अनुभाग

घुमारवीं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 117 करोड़ रुपए लागत की 21 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण (CM Jairam visited Ghumarwin) किया. वहीं, भराड़ी उप तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने और भगेड़ में लोक निर्माण विभाग का अनुभाग खोलने की घोषणा की.

Kamakhya Devi Temple: सिरमौर में बनेगा माता कामाख्या का मंदिर, जानें किस तरह से होगी पूजा

अब हिमाचल प्रदेश में भी लोग माता कामख्या (Kamakhya Devi Temple) के दर्शन कर सकेंगे.सन 2025 तक सिरमौर के नारग में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा.चंडी साधना परिवार संस्था के अध्यक्ष डॉ .संजय शर्मा ने बताया कि असम में जिस तरह से माता कामाख्या का मंदिर है. उसी तर्ज पर हिमाचल में भी कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन प्रदेश के लोगों कर सकेंगे.

करसोग पंचायत समिति की बैठक, समस्याओं का नहीं हुआ समाधान, उच्च अधिकारियों ने किया बैठक से परहेज

मंडी जिले के विकासखंड करसोग में कुछ विभागों के अधिकारी पंचायत समिति की बैठक को हल्के में ले रहे हैं. सोमवार को पंचायत समिति की बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी नहीं (Panchayat Samiti meeting) पहुंचे. ऐसे में पंचायत समिति के सदस्यों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल सके, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया.

Weather Update of Himachal: आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

पहाड़ी राज्य हिमाचल (Himachal Weather Update) में आज से भारी बारिश (rain in himachal) और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. जिसको लेकर येलो अलर्ट (yellow alert) भी जारी किया गया है. मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश के (Weather forecast of himachal Pradesh) आसार हैं. आज के बाद ही प्रदेश में मानसून (Monsoon in Himachal) के प्रवेश करने का पूर्वानुमान जताया है.

हिमाचल प्रदेश फूड कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच हाथापाई

अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जयराम सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में एक आइएएस अधिकारी और उसके निजी सचिव के बीच हुई जुबानी जंग की आंच कम हुई भी नहीं थी कि आज एक आयोग के अध्‍यक्ष और आयोग के सचिव के बीच हाथापाई हो गई है.

मुकेश अग्निहोत्री को CM Jairam Thakur की चेतावनी, अगली बार गलत कहा तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) को चेतावनी दे डाली है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि (CM Jairam Thakur on Mukesh Agnihotri) नेता मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर बात करें. सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलें, लेकिन निजी तौर पर बयानबाजी करना अब सहन नहीं होगा.