HP Board 10th Result 2022: कल जारी होगा दसवीं कक्षा का रिजल्ट, यहां देखें अपना परिणाम

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार सोमवार को खत्म हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल यानी सोमवार को दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (HP board 10th result 2022 ) कर देगा. पढ़ें पूरी खबर...

CIC चयन को लेकर हाई पावर कमेटी में नहीं बन पाई सहमति, एसएस गुलेरिया होंगे सदस्य

मुख्य सूचना आयुक्त के लिए बुलाई गई बैठक सीआईसी को लेकर सहमति (Meeting for CIC in shimla) नहीं बन पाई. ऐसे में सूचना आयोग के सदस्य के तौर पर पूर्व नौकरशाह एसएस गुलेरिया का चयन किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

MISA के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं के घरों पर संपर्क करेगी भाजपा, आज से शुरू होगा अभियान

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं के घरों पर भाजपा संपर्क करेगी. जिसके लिए भाजपा आज से संपर्क अभियान (BJP Workers jailed during emergency) भी शुरू करने जा रही है...

KARSOG: शाकरा में कुश्ती का महादंगल आज, हरियाणा-पंजाब समेत दिल्ली के नामी पहलवान लेंगे भाग

करसोग उपमंडल के सबसे बड़े गांव ब्रह्मपुरी शाकारा में आज शाम चार बजे के बाद कुश्ती का महादंगल (Wrestling in Shakra of Karsog) होगा. जिसमें हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के नामी पहलवान भी भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

खास संदेश के साथ नाहन में दौड़े सैकड़ों युवा, DC सिरमौर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी

नशा निवारण को लेकर सिरमौर में 26 जून से 29 अगस्त तक "से नो टू ड्रग्स" थीम पर विशेष अभियान का चलाया जा रहा (Marathon organized in Nahan) है. जिसका शुभारंभ रविवार सुबह डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने (Camp against drugs in Nahan) किया. पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: चियोग बाजार में भीषण अग्निकांड, 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान

ठियोग उपमंडल के चियोग बाजार बीते रात भीषण अग्निकांड (Fire in Cheog Bazaar of Theog) हुआ है. इस अग्निकांड में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई है. जिससे करोड़ों रुपये की सम्मपत्ति के नुकसान का अनुमान है. पढ़ें पूरी खबर...

प्रदेश में युवा रोजगार यात्रा निकालेगी कांग्रेस, रघुवीर बाली और विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई जिम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में कांग्रेस युवा रोजगार यात्रा निकालेगी (Yuva Rojgar Yatra Himachal) और इस यात्रा की जिम्मेदारी कांग्रेस के दो युवा नेताओं रघुवीर सिंह बाली ओर विक्रमादित्य सिंह को सौंपी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: हिमाचल में देरी से दस्तक देगा मानसून, इस दिन बारिश के आसार

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने वाली. देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन बारिश होने के आसार है. दक्षिण के बाद अब मॉनसून भारत (Monsoon in india) के मध्य राज्यों में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में यहां जमकर बारिश होगी. हालांकि इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले देरी से आया है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 26 जून तक मौसम साफ रहेगा. 27 और 28 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार है.

कालाअंब पंचायत की महिला प्रधान के साथ मारपीट, दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

ग्राम पंचायत कालाअंब में बैठक के दौरान महिला पंचायत प्रधान व उपप्रधान (Nahan Medical College) समेत वार्ड सदस्य के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. दरअसल मेडिकल के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंची ग्राम पंचायत कालाअंब की प्रधान रेखा चौधरी ने आरोप लगाया कि पंचायत घर में बैठक चल रही थी कि इस दौरान उपप्रधान व वार्ड सदस्य ने उन पर हमला बोल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उपप्रधान व वार्ड सदस्य द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए अश्लील हरकतें की गई.

कहानी आपातकाल की: इमरजेंसी के खिलाफ उन दिनों भाषण दे रहे थे 32 साल के युवा नेता राधारमण शास्त्री, पकड़ कर डाले गए जेल में..

स्मृतियों को खंगालते हुए डॉ. शास्त्री बताते हैं- ये समाचार जंगल की आग की तरह फैला कि इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है. इंदिरा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दीं. उसके बाद देश भर में आपातकाल का विरोध शुरू हो गया. अगले ही दिन प्रदेश में जगह-जगह आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे. इसी तरह का एक आयोजन शिमला के नाज नामक स्थान पर था. माल रोड व लोअर बाजार के संधि स्थल नाज पर इमरजेंसी के बाद की एक सुबह लोक संघर्ष समिति का प्रदर्शन था. डॉ. शास्त्री यहीं पर आपातकाल के खिलाफ भाषण दे रहे थे. उनका भाषण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने उन्हें जबरन पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया. शिमला से उन्हें सीधे सेंट्रल जेल नाहन (Central Jail Nahan) ले जाया गया. पढे़ं पूरी कहानी...