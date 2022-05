चंबा: 2 डबल लेन पुल का काम इस साल होगा पूरा, अन्य 3 का काम भी जोरो पर: चंबा के तीसा लोक निर्माण विभाग मंडल के अंतर्गत कई पुलों का निर्माण कार्य (Construction of bridges in Chamba) तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. तीसा मंडल के तहत 5 बड़े पुलों के निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसमें 2 डबल लेन पुल भी शामिल है. पुलों के निर्माण पर करीब 11 करोड़ राशि खर्च की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

छात्र पर थप्पड़ मामला: विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को अपना इलाज करवाने की जरूरत: विक्रमादित्य सिंह: हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वह एक स्कूल में गए हैं और छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं. इस दौरान वह कोरोना नियमों का पालन करने और छात्रों को हैंडराइटिंग सुधारने की भी बात कहते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा एक छात्र (Hansraj slapping a student) पर ये कहते हुए हाथ भी उठाया गया कि वह क्लास में हंस क्यों रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कांग्रेस का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर सरकारी स्कूल में छात्र को थप्पड़ जड़ने का आरोप, वीडियो वायरल: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज (deputy speaker of himachal legislative assembly hansraj) का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां वह एक स्कूल में बच्चों के साथ जन संवाद के दौरान बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने एक बच्चे को इसलिए डांट दिया कि तुझे बड़ी हंसी आती है. उसके बाद उन्होंने उसे बच्चे पर एक थप्पड़ जड़ (Hansraj slapping a student in a government school in raila) दिया. उसके बाद अब राजनीति गरमाने लगी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

आपका अंगदान बचा सकता है 8 लोगों की जान, ऐसे करें आवेदन: मरणोपरांत भी 1 व्यक्ति अंगदान करके 8 लोगों का जीवन बचा सकता है. भारत में अंगदान दुसरे देशों की तुलना में बेहद कम है. 6 हजार लोगों को एक दिन में अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव और भ्रांतियों के कारण लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आ रहें हैं. इसी को देखते हुए सोटो (State Organ and Tissue Transplant Institute) हिमाचल प्रदेश में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकी लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके. यह बातें सोटो के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत महाजन ने शुक्रवार को आईजीएमसी शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल मेडिकल संस्थानों में बेहतर किया जाएगा टीचिंग और ट्रेनिंग का स्तर:सुरेंद्र कश्यप:अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (Atal Medical and Research University )के वाइस चांसलर सुरेंद्र कश्यप ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अधिकारियों की बैठक ली. वाइस चांसलर यहां पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के एकेडमिक निरीक्षण पर पहुंचे थे. टीचिंग और ट्रेनिंग को लेकर विशेष तौर पर इस दौरान चर्चा हुई. यहां पढ़ें खबर..

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोहड़ू को दी 102 करोड़ की सौगातें, 29 परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊपरी शिमला के रोहड़ू में 102 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. रोहड़ू के रामलीला मैदान में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार काम करने में विश्वास रखती है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य लोगों की पार्टी है जबकि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की पहचान हिमाचली टोपी तक को राजनीतिक रंगों में परिभाषित करने का कार्य किया है. यहां खबर पढ़ें...

CM जयराम से मिलेगा हाटी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल: हिमाचल प्रदेश के पिछड़े सिरमौर जिले के दुर्गम इलाके ट्रांस -गिरि को जनजातीय का दर्जा मिलने के प्रबल आसार है. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हाटी समुदाय को भरोसा है कि लंबे समय से चला आ रहा उनका संघर्ष जल्द पूरा होगा. शुक्रवार को शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता (Delegation of Hati community meet Baldev Tomar) बलदेव तोमर से मिला. इस दौरान कहा गया कि जैसे ही केंद्र ट्रांस -गिरि इलाके को जनजातीय का दर्जा देने का अंतिम फैसला लेगा, गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. यहां पढ़ें खबर..

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की हो निष्पक्ष जांच वरना कांग्रेस करेगी आंदोलन: प्रतिभा सिंह: हिमाचल प्रदेश पुलिस पेपर भर्ती मामले को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और इस मामले की न्यायिक जांच करवाने के साथ ही डीजीपी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, शुक्रवार को शिमला एसपी ऑफिस के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से (Shimla Youth Congress on hunger strike) मिलने के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित अन्य नेता पहुंचे.यहां पढ़ें खबर..

कोरोना संकट के बावजूद जयराम सरकार ने मंत्रियों-अफसरों को खरीदी 6 करोड़ से अधिक की गाड़ियां, CM से महंगी मुख्य सचिव की गाड़ी:संसाधनों की कमी वाले छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद मंत्रियों व अफसरों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने में कोई कंजूसी नहीं बरती. नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि जयराम सरकार को अफसरशाही चला रही है ऐसे ही आरोपों के बीच एक दिलचस्प बात यह है कि इस समय हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह (Himachal Chief Secretary Ram Subhag Singh) की सरकारी गाड़ी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गाड़ी से भी महंगी है. यहां पढ़ें खबर..

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत तेज, सरकार के दावों को फेल बता रही आम आदमी पार्टी: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने में कोई कमी न रह जाए इसलिए कोई भी मौका गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जयराम सरकार को चुनौती दी है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली और हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करने के लिए मंच पर आने की चुनौती दी है. हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इस कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सुक्खू के मंच पर दिखे पूर्व मंत्री रणजीत वर्मा, टिकट के चाहवान बेटे ने जनसभा से दूरी के बावजूद पेश की दावेदारी: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकट के चाहवानों का मेला वीरवार को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सुक्खू की स्वागत रैली में देखने को (Sukhu Hamirpur tour)मिला. इस मेले के बीच एक टिकार्थी ऐसा भी था जो सभा स्थल तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी अपना दावा मजबूत कर गया.बेशक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा पहली बार सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस से टिकट की दावा जताते हुए दिखे, लेकिन वह सभा स्थल से दूर रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर..