वीडियो देखें जब अपराधी का पीछा कर रही तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आया स्कूली छात्र

मंडी शहर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक स्कूली छात्र तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि एक छात्र सड़क पार कर रहा है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाचा है. ये वीडियो मंडी के समखेतर मोहल्ले का है, जहां नोरकोटिक्स विभाग की टीम के वाहन की चपेट में ये छात्र आ गया. इस हादसे में छात्र को चोटें आई हैं जिसके बाद उसे इलाज के लिए नेरचौक अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

दो तिहाई बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोगों ने बनाया सरकार बदलने का मन: आशा कुमारी

डलहौजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी ने कहा है है कि लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है. हिमाचल में दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है. सरकार बदलने से लोगों को महंगाई बेरोजगारी से निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को 1 लाख नौकरी का दावा किया है.

BJP उम्मीदवार कौल नेगी के एससी सर्टिफिकेट पर उठे सवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत

कांग्रस पार्टी ने रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी कौल नेगी (BJP candidate from Rampur Kaul Negi) के एससी सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़े किए हैं. इस संबंध में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कौल नेगी पर कार्रवाई की मांग उठाई है. पढ़ें पूरी खबर...

चौपाल विधानसभा सीट: कांग्रेस ने जड़ा आजाद प्रत्याशी सुभाष मंगलेट के चुनाव कार्यालय पर ताला

चौपाल विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे कांग्रेस नेता सुभाष मंगलेट ने चुनाव कार्यालय बंद करवाने पर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाया है. (Congress closed the office of Subhash Mangalet)

Himachal Election: लाहौल स्पीति में बदलेगा रिवाज या बनेगा इतिहास, 1998 से रिपीट नहीं हुआ MLA

लाहौल स्पीति विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहा है. इस बार भाजपा ने डॉ. रामलाल मारकंडा (Dr Ramlal Markanda) को मैदान में उतारा है. तो वहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर (Congress candidate Ravi Thakur) भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. इसके अलावा आजाद प्रत्याशी के तौर पर श्याम आजाद ने भी चुनावी ताल ठोकी है. वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुदर्शन जसपा चुनावी मैदान में उतर गए हैं.

शिमला: कार खाई में गिरने से चालक की मौत, इसी जगह भाई की भी गई थी जान

शिमला जिला के सुन्नी में एक सड़क हादसा पेश आया है. जहां शुक्रवार को एक कार खाई में गिर गई. इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान विजय कुमार के तौर पर हुई है, ये सुन्नी का रहने वाला (Car Fell In The Ditch in sunni) था. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल की राजनीति में महिलाओं का प्रभाव, हर मंच पर सफलता, लेकिन CM पद के लिए इंतजार बरकरार

हिमाचल में महिलाओं को आबादी पुरुषों के बराबर है. बावजूद इसके विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है. हिमाचल में अभी भी महिला मुख्यमंत्री का इंतजार है. विद्या स्टोक्स मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर जरूर पहुंची थीं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. हालांकि कई महिला विधायक कैबिनेट मंत्री का पद संभाला चुकी हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आज तक 38 महिलाएं ही विधायक बनकर विधानसभा (Female MLAs in Himachal) पहुंची हैं. पढ़ें पूरी खबर...

1 Seat 2 Minute: बंजार सीट से खीमी राम का सुरेंद्र शौरी से होगा मुकाबला, हितेश्वर सिंह ने बढ़ाई चुनौती

कुल्लू के बंजार विधानसभा सीट (banjar assembly seat ) से कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री खीमी राम (surender shourie vs khimi ram) चुनावी मैदान में हैं. वहीं 2017 में बंजार से पहली बार विधायक बने सुरेंद्र शौरी बीजेपी प्रत्याशी हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह के छोटे पुत्र हितेश्वर सिंह ने इस सीट की जंग को त्रिकोणीय बना दियै है. हितेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. तीनों प्रत्याशी भाजपा पृष्ठभूमि के नेता हैं लेकिन टिकट ना मिलने की नाराजगी के बाद एक दूसरे का खेले बिगाड़ने में लगे हैं.

हर जिले में कांग्रेस के CM पद के दावेदार, जमकर होगी खींचतान- आश्रय शर्मा

हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बीजेपी नेता आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा है. आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कौल सिंह ठाकुर ने अगर समय पर मंडी के बारे में सोचा होता तो मंडी जिला से मुख्यमंत्री बहुत पहले ही बन गए होते. (himachal assembly election 2022) (Darang Assembly seat)

भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, जानिए क्या है पूरा मामला

भाजपा प्रदेश आलाकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. (Prem Singh Draik terminated from BJP for 6 years).