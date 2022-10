आश्रय ने कौल सिंह ठाकुर को क्यों कहा कि मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं आश्रय शर्मा है

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. शुक्रवार को मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को खूब खरी-खरी सुनाई. आश्रय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से लेकर विक्रमादित्य सिंह और पार्टी आलाकमान तक पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर रहे. मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को वरिष्ठ नेता बताते हुए उन्हें आदरणीय बताया और कहा कि मैं कौल सिंह ठाकुर के पैरों की धूल भी नहीं. आश्रय ने कहा कि मैंने कभी किसी कांग्रेसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला लेकिन मेरा हमेशा विरोध होता रहा क्योंकि मैं पंडित सुखराम का पोता हूं. आश्रय शर्मा के मुताबिक कौल सिंह ठाकुर ने उनके लि कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा. इस पर आश्रय ने कहा कि '' ठाकुर साहब मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है. मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं". गौरतलब है कि चंपा ठाकुर कौल सिंह ठाकुर की बेटी हैं. (Ashray Sharma on Kaul Singh Thakur) (Ashray Sharma resigns from Congress)

'महिला सम्मान के प्रति कांग्रेस का है दोहरा चरित्र, हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है. वहीं, शुक्रवार को ऊना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि, कांग्रेस डूब रही है ऐसे में वहां नेता रहकर क्या करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जो कर ले लेकिन इस बार बीजेपी की ही सरकार बनकर रहेगी. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस एक ओर महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वो महिलाओं का अपमान भी करती है. (Cm jairam attacks on congress)

क्या कांग्रेस में घुट रहा है नेताओं का दम, भाजपा में आश्रय को मजबूर क्यों हिमाचल के कांग्रेसी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले आए दिन कांग्रेस के बड़े नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं. एक ओर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल कांग्रेस में फूट का दौर जारी है. पंडित सुखराम के पौत्र और मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बेटे ने आश्रय शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. (Himachal Congress leaders join BJP).

हिमाचल में डॉक्टरों की पेन डाउन स्‍ट्राइक शुरू, मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना

हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पतालों में आज से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर सीनियर डॉक्टर्स सुबह डेढ़ घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर (Senior Doctors pen down strike in himachal) रहे. जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना (Patients Face Problems due Doctors strike) पड़ा.

प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष: ऊना में कार्यक्रम का आयोजन, CM जयराम और अनुराग ठाकुर ने की शिरकत

अपने एक दिन के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र में 198.62 करोड़ रुपये के 26 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए. साथ ही हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह में स्थित ट्रिपल आईटी का भी लोकार्पण किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सतपाल सिंह सत्ती की जमकर पीठ थपथपाई. वहीं इस मौके पर दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र करने के साथ ही कांग्रेस को भी जमकर लपेटा. पढ़ें पूरी खबर...

'कौल सिंह मंडी में चाहते थे AIIMS, बाली कांगड़ा तो धूमल लाना चाहते थे हमीरपुर, लेकिन बिलासपुर एम्स वीरभद्र की देन'

बिलासपुर एम्स का असली श्रेय वीरभद्र सिंह को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बिलासपुर में एम्स का सपना देखा था. कांग्रेस के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर मंडी, तो स्व. जीएस बाली कांगड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर ले जाना चाहते थे. लेकिन आज एम्स बिलासपुर में बनकर तैयार (Ramlal Thakur on AIIMS Bilaspur) है, जो सिर्फ स्व. वीरभद्र सिंह की देन है. ये पूर्व विधायक रामलाल ठाकुर ने शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेसवार्ता के दौरान कही.

आया राम-गया राम है पंडित सुखराम का परिवार, द्रंग से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें आश्रय: कौल सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है. पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. आश्रय शर्मा ने कौल सिंह ठकाुर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए. अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम के परिवार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि, आश्रय शर्मा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, वीरभद्र सिंह से पंडित सुखराम परिवार के बारे में जो बात हुई थी वो बिल्कुल सच है. कौल सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम का परिवार आया राम-गया राम है. (kaul singh thakur attacks on pandit sukhram family).

MANDI: बल्ह में 4 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक गिरफ्तार, कीमत 4 लाख रुपए

मंडी की बल्ह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी (Mandi Police caught charas) है. पुलिस टीम ने एक 40 वर्षीय आरोपी को 4.145 किलोग्राम चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस द्वारा बरामद चरस की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

14 अक्टूबर को चंबा आ सकते हैं PM मोदी! जिले में 446 4G टावर लगने की मिली मंजूरी

हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में 446 दुर्गम इलाकों में 4G टावर स्थापित किए (446 4G towers will installed in chamba) जाएंगे. जिसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. वहीं, 14 अक्टूबर को पीएम मोदी चंबा आ सकते हैं, जिसकी जानकारी कांगड़ा-चंबा के सांसद किशन कपूर ने (PM Modi Chamba Tour on 14 October) दी.

टिकट फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं पार्टी, सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे टिकट: सुरेश कश्यप

विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी टिकट फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं है. पहले चर्चा होगी और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे. ये बात हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Himachal BJP President Suresh Kashyap) ने शुक्रवार को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कही. उन्होंने कहा कि जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...