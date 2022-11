Kullu: निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की पीट -पीटकर हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार

जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की डंडे से पीट- पीटकर हत्या कर दी गई. मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात पिछले कल यानी 28 नवंबर शाम की है. पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी. (Murder of businessman in Kullu ) (Beaten to death in Nirmand )

बिलासपुर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाए हुए है. पुलिस प्रशासन ने अब सरकारी व निजी बसों की चेकिंग करना भी शुरू कर दिया है. सवारियों के सामान की भी जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...(vehicle checking campaign of bilaspur police)

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली रवाना होंगे. सीएम जयराम दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रचार (CM Jairam will campaign for MCD election) करेंगे. मुख्यमंत्री का दिल्ली में 1 दिसंबर तक रहने का कार्यक्रम है. पढे़ं पूरी खबर...



पांवटा साहिब में निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मार दिया. छात्र की मेडिकल जांच में कान पर चोट को गंभीर बताया गया. छात्र की पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षक पर मामला दर्ज कर लिया है. (Case filed against teacher in Paonta Sahib)

सिरमौर जिले की टिंबी पंचायत के प्रधान अनिल कुमार ने अपनी आंखें दान करने की कागजी खानापूर्ति 5 वर्षीय बेटे हार्दिक के जन्मदिन पर पिछले कल यानी 28 नवंबर को कर दी.उनके मुताबिक मन में विचार आया कि क्यों न बेटे को एक नई सोच के साथ नेक कार्य का उपहार दिया जाए. (Anil Kumar will donate eyes)

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना रहेगी. वहीं, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है. देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल-हरियाणा राज्य के बहराल सीमा बैरियर (30 Lakh Rupees Seized At behral barrier in paonta) पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने सोमवार को एक वाहन से साढ़े 30 लाख नकदी बरामद की है. नकदी के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कब्जे में ले लिया गया है. मामले की आगामी कार्रवाई अब आयकर विभाग की टीम करेगी.

राजधानी शिमला में क्रिसमस के लिए रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में रंग-रोगन का कार्य शुरू कर दिया गया है. क्रिसमस के लिए अब केवल एक महीने का समय रह गया है. शिमला में अभी से ही क्रिसमस को लेकर पर्यटक पहुंचने लगे हैं. दो साल कोविड-19 महामारी की मार झेलने के बाद इस साल हिल्स क्वीन शिमला में भव्य तरीके से क्रिसमस मनाया जाएगा. वहीं, पहाड़ों पर नवंबर महीने में ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में इस बार व्हाइट क्रिसमस (White Christmas in Shimla) की आस भी जगी है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में महिला मतदाताओं ने रिकार्ड तोड़ मतदान किया है. अमूमन बंपर वोटिंग को सत्ता विरोधी रूझान माना जाता है लेकिन भाजपा इसे अपने हक में मान रही है. वहीं कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है. (bumper voting of women voters in himachal).