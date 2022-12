शिमला में आज सीमेंट कंपनियों के खिलाफ सीटू का हल्ला-बोल, कुल्लू में इंटक का प्रदर्शन का ऐलान

सीमेंट कंपनियों के खिलाफ आज राजधानी शिमला में सीटू विरोध प्रदर्शन करेगा. वहीं, कुल्लू में भी इंटक ने आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. (CITU demonstration in Shimla today)

जयपुर में सीएम सुखविंदर सिंह का बयान: विधानसभा सत्र के बाद होगा कैबिनेट का विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को जयपुर पहुंचे. वह आज (Sukhvinder Singh Sukhu will join Bharat Jodo Yatra) दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी सीएम के साथ ही आए. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का गठन किया जाएगा.

हिमाचल सरकार ने IPS अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी की सेवाएं बहाल की, लश्कर को गोपनीय दस्तावेज लीक करने का था आरोप

हिमाचल सरकार ने IPS अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी की सेवाएं बहाल कर दी है. लश्कर को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. हिमाचल कैडर के आईपीएस अरविंद नेगी को इसी साल 18 फरवरी (IPS Arvind Digvijay Negi) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था. पढ़ें पूरी खबर... (Arvind Digvijay Negi services restored)

1984 में हुआ था बरमाणा ACC सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद, बिगड़ गए थे हालात

बिलासपुर के बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट (Acc Cement Factory Barmana Bilaspur) में एक बार फिर 1984 जैसे हालात पैदा हो गए हैं. 1984 में भी इस प्लांट में काम बंद हुआ था और उस समय यहां पर दंगा भी भड़का था. पढे़ं पूरी खबर...

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीमेंट प्लांट विवाद को गंभीरता से लिया, मुख्य सचिव को दिए ये निर्देश

हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद कर दिया गया है. कंपनी ने माल ढुलाई महंगी होने का हवाला देकर प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया है. ऐसे में प्रेदश में बढ़ते विवाद को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे गंभीरता से लिया है. साथ ही मुख्य सचिव को जल्द विवाद सुलझाने के लिए निर्देश दिए हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (two cement plant shutdown in himachal)

सुखविंदर सरकार और सीमेंट कंपनियों में बढ़ेगा टकराव, सीएम के शिमला लौटने पर होगा फैसला

हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद कर दिया गया है. कंपनी ने माल ढुलाई महंगी होने का हवाला देकर प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया है. उधर नई नवेली कांग्रेस सरकार के सामने ये पहली चुनौती साबित हो सकती है. सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अधिकारियों के साथ बैठक में सीमेंट कंपनियों की मनमानी की ओर इशारा कर चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनी और सरकार के बीच टकराव बढ़ने वाला है. (two cement plant shutdown in himachal) (adani group cement plants shutdown in Himachal) (Himachal Govt on Cement Price).

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हो रही जलन, अभी भी ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के सपने: प्रेम कौशल

हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर की इतनी ज्यादा सैर की है कि अभी भी उन्हें हेलीकॉप्टर के ही सपने आ रहे हैं. शायद उनको यह जलन हो रही है कि जिस हेलीकॉप्टर में वह घूमते थे उसमें अब कोई और जा रहा है.

हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा का बयान- अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं, जिले को सीएम मिलना बड़ी बात

हमीरपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने लोगों का आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है. हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता अभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है. (Ashish Sharma on contesting Lok Sabha elections)

धर्मशाला में 22 से 24 दिसंबर तक हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 से 24 दिसंबर के बीच में हो सकता है. दिल्ली में मौजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह फैसला कर लिया है और मुख्य सचिव को इस बारे में सूचना आ गई है. अब राजभवन और विधानसभा के बीच में इस बारे में औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में बढ़ने लगी ठंड, देश में ऐसा रहेगा weather

आने वाले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बरसात होने की संभावना रहेगी. वहीं, हिमाचल प्रदेश में ठंड का जोर बढ़ने लगा है. (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)