करसोग में बूढ़ी दिवाली: सुख - समृद्धि के लिए मशालें जलाकर लोगों ने की गांव की परिक्रमा

करसोग में बुधवार को बूढ़ी दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. देव परंपरा व पौराणिक मान्यता के अनुसार मशालें जलाई गई और गांव की परिक्रमा की गई. इस दौरान लोगों ने गांव में खुशहाली और शांति बनाए रखने की कामना की. (Budhi Diwali celebrate in karsog) (Karsog budhi diwali) (Mashaal lit in Karsog budhi diwali)

चामुंडा मंदिर में शुरू होगी नौका विहार, भागसूनाग में बनेगा लंगर भवन

श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में नौका विहार शुरू होगी. वहीं, भागसूनाग मंदिर में लंगर भवन का निर्माण किया जाएगा. दोनों कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी. (boating will start in shri chamunda temple

पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं पर चला पुलिस का डंडा, फैला रहे थे ध्वनि प्रदूषण

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में पुलिस द्वारा लगातार बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को पुलिस ने पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं को पकड़ा और उनके चालान किए गए. (Police cut Challan of bullets in Sirmaur) (Police cut Challan of motorcycle in Sirmaur)

दुकानों के निर्माण में हो रहा था सरकारी सीमेंट का इस्तेमाल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

नाहन में पुलिस और अन्वेषण शाखा की टीम ने कोलर में निजी दुकानों के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी सीमेंट के मामले का पर्दाफाश किया है. मौके पर मौजूद भरत भूषण ने पुलिस को बताया कि सीमेंट बैगों को इसके द्वारा विक्रम बाग के किसी ठेकेदार से खरीदा गया है.

हिमाचल में चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली पहुंच रहे कांग्रेस के नेता, सीएम पद के लिए लॉबिंग में जुटे

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है. हालांकि हिमाचल में इन दिनों हर तरफ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं. वहीं, मतगणना से पहले इन दिनों कांग्रेस के नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं. (Himachal Election 2022 Result) (Himachal Congress leaders reached Delhi)

रामपुर से BJP प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने कांग्रेस के गढ़ को फतह करने का किया दावा

भारतीय जनता पार्टी ने अबकी बार हिमाचल के विधानसभा चुनावों में करीब 20 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा. पार्टी ने युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है. शिमला जिला के रामपुर सीट से भी अबकी बार भाजपा ने युवा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी को टिकट दिया है. ईटीवी भारत ने कौल नेगी से खास बातचीत की. उन्होंने दावा किया है कि अबकी बार कांग्रेस के गढ़ रामपुर में भाजपा जीत का पहचम लहराएगी. 8 दिसंबर को मतगणना होगी. (BJP candidate Kaul Singh Negi) (kaul singh negi)

Nurpur Assembly Seat: नूरपुर में खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी जीत, क्या बीजेपी की साख बचा पाएंगे रणवीर

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल पाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनती है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होती है. हालांकि सभी सियासी दल के नेता अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं, इस बार कांगड़ा जिले की नूरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. बीजेपी के सामने अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है तो वहीं, कांग्रेस इस बार बीजेपी के किले में सेंध लगा पाती है या नहीं यह तो मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा. नूरपुर का किला फतह करने को लेकर भाजपा ने रणवीर को बनाया अपना सिपहसालार बनाया है, वहीं, चक्रव्यूह को भेदने में अजय महाजन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. पढ़ें पूरी खबर... (Nurpur Assembly Constituency) (Himachal Election Results 2022)

अब नवंबर माह में भी तैयार होगी सेब की फसल, नग्गर में तैयार हुई पिंक लेडी वैरायटी

अब आउट सीजन नवंबर में भी सेब की फसल तैयार होगी. नग्गर के बागवान गंगाधर शर्मा ने सेब की पिंक लेडी वैरायटी की फसल तैयार की है. नवंबर महीने में तैयार सेब 250 से 300 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से बिकता है.

हिमाचल पहुंचे 22 हजार से अधिक विदेशी परिंदे, पौंग डैम झील में बढ़ी रौनक

वन्य प्राणी विभाग के अनुसार 16 नवंबर तक पौंग डैम वाइल्डलाइफ सेंचुरी में 21473 विदेशी परिंदे, जबकि 5898 स्थानीय परिंदे पहुंच चुके हैं. विदेशी परिंदों के आगमन के साथ ही सेंचुरी एरिया में पक्षी प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स की आमद भी बढ़ने लगती है. (Pong Dam Wildlife Sanctuary) (migratory birds reached pong dam)

कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर 37 साल से राज कर रही भाजपा, क्या अब कांग्रेस पलट देगी बाजी?

कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर भाजपा 1993 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है. लेकिन क्या इस बार कांग्रेस बाजी पलट देगी या फिर से यहां कमल खिलेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा.

