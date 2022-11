IGMC में आज से शल्य चिकित्सा विभाग का सम्मेलन, देश-विदेश के 200 डॉक्टर लेंगे हिस्सा

इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में आज से शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे. (3 day Program of Surgery dept in IGMC) (Program in IGMC) (IGMC Surgery dept Program)

कांगड़ा-मंडी से होकर निकलता है हिमाचल की सत्ता का रास्ता, बदलेगा रिवाज या राज, तय करेंगे 2 जिले

हिमाचल में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के 412 उम्मीदवारों की किस्मत EVM कैद है. प्रदेश की जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है ये अब 8 दिसंबर को यानी मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा. चुनाव को लेकर कई तरह के समीकरण सामने आते हैं. ऐसा माना जाता है कि हिमाचल की सत्ता का रास्ता कांगड़ा व मंडी से होकर निकलता है. क्योंकि दोनों जिलों को मिलाकर कुल 25 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं. (Himachal Pradesh Election 2022) ( BJP won 11 seats in kangra in 2017 ) (political equations of kangra and mandi)

आंकड़े गवाह हैं : हिमाचल में सत्ता की रीत, जिस दल की ऊना जिले में 3-2 से जीत

हिमाचल में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के 412 उम्मीदवारों की किस्मत EVM कैद है. प्रदेश की जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है ये अब 8 दिसंबर को यानी मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा. चुनाव को लेकर कई तरह के समीकरण सामने आते हैं. इन्हीं में से एक यह है कि ऊना जिले में 5 विधानसभा सीटों में से जिस पार्टी को 3 सीटें हासिल होती है, प्रदेश में सरकार उसी पार्टी की बनती है. 1998 से प्रदेश में यही होता आ रहा है कि ऊना जिले की जनता ने जिस पार्टी की झोली में तीन सीटें डाली, सूबे में उसी पार्टी ने सत्ता हासिल किया. आंकड़ों के जरिए जानिए अब तक कैसा रहा है ऊना जिले का सियासी समीकरण... (Himachal Pradesh Election 2022) (BJP won 3 seats in Una district in 2017) (political equations of una district )

दिल्ली में होने वाली भाजपा की महारैली में शामिल होंगे CM जयराम, दिल्ली MC चुनाव के लिए करेंगे प्रचार

दिल्ली में 20 नवंबर को होने वाली भाजपा की महारैली (BJP mega rally in Delhi) में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे. दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर होने वाली इस महारैली में भाजपा शासित राज्यों के 14 मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसके लिए दिल्ली जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Corporation Election) में पार्टी के लिए प्रचार भी करेगें.

हिमाचल में आज मौसम साफ कल से बारिश और बर्फबारी, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी. वहीं, तमिलनाडु केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा अंडमान सागर और दक्षिण-मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब बनी रह सकती और समुद्र में ऊंची लहरों के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आएगी. हिमाचल में मौसम साफ बना रहेगा. 19 नवंबर यानि शनिवार से मौसम विभाग ने फिर से बारिश और बर्फबारी की बात कही है.(INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

SC सीटों पर बाजी मारने वाला दल बनाता है सरकार, हिमाचल में 25% सीटें एससी के लिए आरक्षित

हिमाचल में 17 एससी सीटें हैं जो कुल 68 सीटों का 25 फीसदी हैं. आंकड़े बताते हैं कि जिस दल ने एससी सीटों पर बाजी मारी है, हर बार सरकार उसी ने बनाई है.

हिमाचल में पांच सीटों वाले ये 5 जिले खोलते हैं सत्ता की राह, इस बार कौन लगाएगा जीत का पंच ?

हिमाचल में सियासी पंडित हमेशा कहते हैं कि सत्ता का रास्ता सबसे ज्यादा सीटों वाले कांगड़ा और मंडी से होकर गुजरता है. कांगड़ा में 15 और मंडी में 10 सीटें हैं. लेकिन हिमाचल के 5 जिले ऐसे भी हैं जिनमें कुल 25 सीटें हैं. 5-5 विधानसभा क्षेत्रों वाले इन जिलों के आंकड़े भी कम रोचक नहीं है.

फतेहपुर विधानसभा सीट मुकाबला दिलचस्प, PM का ऑफर ठुकराने वाले कृपाल बनाएंगे इतिहास!

हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प है. यहां बीजेपी से बागी होकर कृपाल परमार पीएम मोदी का ऑफर ठुकराकर आजाद ही मैदान में उतरे हैं. माना जा रहा है कि कृपाल परमार ने आप के उम्मीदवार राजन सुशांत के साथ मिलकर राकेश पठानिया को हराने की बिसात बिछाई है. अब 8 दिसंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा.

किन्नौर में तापमान शून्य से नीचे, जल स्रोत जमने से पीने के पानी की समस्या बढ़ी

किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तीन दिन बर्फबारी के बाद आज गुरुवार को मौसम साफ हुआ, जिससे बागवानों ने राहत की सांस ली है. तो वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल स्रोत जमने से पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है.

शाहपुर सीट: क्या मनकोटिया का साथ मिलने से आसान हुई सरवीण चौधरी की राह ?

शाहपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है. यहां बीजेपी की टिकट पर तीन बार की एमएलए सरवीण चौधरी मैदान में हैं. ऐसे में सरवीण चौधरी की इस बार भी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि हर बार सरवीण के सामने खड़े होने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया सरवीण के साथ हैं. राजनीतिक जानकारों की मानें तो क्षेत्र मुद्दों को लेकर जनता सरवीण को नकार सकती है.