हिमाचल में प्रत्याशी चयन के लिए BJP का नया फॉर्मूला, असल मतदान से पहले ही करवा दी वोटिंग

विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए भापजा ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि प्रत्याशियों के चयन के साथ ही सूबे में भाजपा में गुटबाजी भी बढ़ गई है, लेकिन आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. वहीं, प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नया फॉर्मूला अख्तियार किया. भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए पहली दफा 'कार्यकर्ता रायशुमारी' का नया फॉर्मूला अपनाया. आइए जानते हैं आखिर ये कार्यकर्ता रायशुमारी फॉर्मूला क्या है...(BJP candidates selection process in himachal)

शिमला: BJP ने करोड़पति चायवाले पर जताया भरोसा, संजय सूद के पास है इतनी संपत्ति, एक अरबपति

शिमला शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने चाय की दुकान चलाने वाले संजय सूद पर भरोसा जताया है. संजय सूद एक करोड़ पति चाय वाले हैं. उनके पास कुल 4.42 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है. चौपाल से बीजेपी प्रत्याशी बलबीर वर्मा भी अरबपति हैं, उनके पास कुल 125 करोड़ रुपए की संपत्ति है.

Himachal Election: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया-राहुल समेत ये 40 नेता करेंगे प्रचार

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी (BJP Star campaigners for Himachal election) है. कांग्रेस की ओर से जारी की गई सूची में सोनिया और राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं.

रूठों को मनाने कुल्लू पहुंचे सीएम जयराम, बंजार सीट पर नहीं निकला कोई फैसला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए टिकट आवंटन के साथ ही कुल्लू की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा में विद्रोह जारी है. ऐसे में रूठे नेताओं को मनाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद बंजार विधानसभा सीट पर कोई फैसला नहीं निकल पाया. ऐसे में अब हाईकमान का निर्णय क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं.

अभी तक करसोग से 6 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख तय

जिला मंडी के उपमंडल करसोग में नामांकन पत्र दाखिल करने से साथ ही चुनावी जंग छिड़ गई है. चुनाव लड़ रहे योद्धा अपने समर्थकों के साथ फील्ड में उतर कर पब्लिक को रिझाने में जुट गए हैं. करसोग विधानसभा क्षेत्र से अभी तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. वहीं, उम्मीदवार की चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख तय की गई है. (6 candidates filed nomination from Karsog) (karsog bjp candidate list) (karsog congress candidate list)

किन्नौर BJP में गलत काम करने वालों को मिला संगठन से इनाम, ईमानदार कार्यकर्ताओं को किया दरकिनार: तेजवंत सिंह नेगी

पूर्व विधायक रहे तेजवंत सिंह नेगी ने किनौर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है जिसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किन्नौर में गलत काम करने वालों को संगठन ने इनाम दिया है और ईमानदार कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा दरकिनार किया गया है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Tejwant Singh Negi contest elections as independent candidate) (Tejwant Singh Negi files nomination) (Tejwant Singh Negi on BJP)

कांग्रेस का एक टिकट, समस्या विकट: पार्टी ज्वाइन करने के 48 घंटे में ही 'भावी उम्मीदवार' ने छोड़ा 'हाथ'

कांग्रेस ने हमीपुर जिले की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन एक सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है. इस सीट पर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई (Hamirpur seat in Himachal) है. जिससे कांग्रेस के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है.

World Snow Leopard Day: देवभूमि में बढ़ी दुर्लभ हिम तेंदुए की संख्या, हिमालयी राज्यों की शान स्नो लेपर्ड को बचाने की मुहिम

आज विश्व हिम तेंदुआ दिवस है. दुनिया भर में स्नो लेपर्ड की तादाद बहुत कम है. इनके इलाकों में इंसानी घुसपैठ और इनकी इनकी खाल को लेकर इनको मारने के कारण इनकी संख्या बहुत कम रह गई है. ऐसे में इन्हें संरक्षित करन के लिए मुहिम चलाई जा रही है. और हिमाचल देश का पहला राज्य है, जहां स्नो लैपर्ड का मूल्यांकन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. हिम तेंदुआ हिमाचल का राजकीय पशु है. हिमाचल में इस वक्त हिम तेंदुओं की तादाद 100 से ज्यादा है. हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर और चम्बा के पांगी समेत अन्य बर्फीले इलाकों में कुछ वक्त पहले हुए सर्वे में 49 हिम तेंदुए होने का प्रमाण मिला था. दुनियाभर में स्नो लेपर्ड की तादाद बहुत कम है.

Diwali 2022: दीपावली पर जानें कैसे करें पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

इस साल प्रकाश का पर्व दीपावली का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. जिसका हर किसी को इंतजार रहता है. दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है. तो चलिए जानते हैं इस दीपावली पर किस शुभ-मुहूर्त में करें लक्ष्मी-गणेश की पूजा और पूजा से जुड़ी जानकारियां. साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त में ही पूजा क्यों करते हैं... (Diwali festival 2022) (Diwali 2022 shubh muhurat) (Diwali puja vidhi)

दीपावली 2022 का राशिफल: जानें किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, किस राशि के खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे

इस साल दीपावली का पर्व सोमवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री ज्योतिषाचार्य दीप कुमार से दीपावली का राशियों पर प्रभाव और किस तरह की स्थिति बन रही है. (HOROSCOPE FOR DIWALI 2022) (Effect of Diwali on zodiac signs) (Diwali Horoscope 2022) (Deepawali 2022) (Diwali 2022) (Horoscope of Diwali 2022)

