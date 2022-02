शिमला: प्रदेश में कोरोना से बच्चों के मौत का सिलसिला भी जारी है. शिमला में 13 साल के बच्चे की मौत (child dies of corona in himachal) हो गई. वहीं, बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना से कुल 4 लोगों की (death due to corona in himachal)मौतें हुई और 409 पॉजिटिव मामले सामने आए. कोरोना से कांगड़ा में 85 साल की महिला, मंडी में 95 साल के व्यक्ति , शिमला में 40 साल के व्यक्ति व शिमला में 13 साल के बच्चे की मौत हुई. संक्रमितों में बिलासपुर 36, चंबा 30, हमीरपुर 47, कांगड़ा 133, किन्नौर 3, कुल्लु 15, लाहौल स्पीति 1, मंडी 54, शिमला 48, सिरमौर 6, सोलन 28 व ऊना के 8 मरीज शामिल है.

अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 280106 पहुंच गया. वर्तमान में 3986 कोरोना संंक्रमितों का उपचार चल रहा. वहीं, अभी तक 272037 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके है. एक दिन के अंदर 551 मरीज स्वस्थ हुए .प्रदेश में अभी तक कुल 4394341 लोगों के टेस्ट किए जा चुके , जिसमें से 4114222 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी. अभी तक कोरोना से 4062 लोगों की मौत हो चुकी है. प्रदेश के विभिन्न जिलों सेे 7158 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6749 सैंपलो की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 13 की रिपोर्ट आना बाकी है. शिमला जिले में कोरोना से 13 के बच्चे सहित दो की मौत हो गई. वहीं ,48 पॉजिटिव मामले आए. अब जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 35179 पहुंच गया .जिले में 419 मरीजों का उपचार चल रहा और अभी तक 34049 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके. एक दिन के अंदर 33 मरीज ठीक हुए. जिले में कोरोना से अब तक 707 मरीजों की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें :EXCLUSIVE INTERVIEW CM JAIRAM: पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस और केजरीवाल मॉडल नहीं हो सकता- जयराम ठाकुर