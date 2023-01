शिमला: लंबे इंतजार के बाद हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार में कैबिनेट विस्तार में रविवार को राजभवन का नजारा देखने लायक था. कैबिनेट मंत्रियों की शपथ का साक्षी बनने के लिए राजभवन में नेताओं के समर्थकों की इस कदर भीड़ उमड़ पड़ी कि दरबार हॉल में तिल धरने को जगह नहीं बची. नौबत यहां तक आ गई कि जिस समय राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिला रहे थे, समर्थक दरबार हॉल के मेन गेट से अंदर घुसने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे. इस दौरान शोर-शराबा भी होने लगा. सुरक्षा कर्मियों के सामने विकट परिस्थितियां पैदा हो गई. पुलिस ने भीड़ को रोका और फिर बड़ी मुश्किल से दरबार हॉल का गेट बंद किया. (cabinet expansion of Himachal government) (supporters gathered in cabinet expansion of hp)

भीतर हॉल में भी सरकारी अधिकारी, विशिष्ट अतिथि, मीडिया कर्मियों और नेताओं के समर्थकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के नजदीकी परिजन भी समारोह में पहुंचे थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से पहले शपथ लेने वाले विधायक राजभवन पहुंच चुके थे. पौने दस बजे मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक दरबार हॉल में किनारे पर लगाए गए सोफे पर बैठ गए थे. नौ बजकर 54 मिनट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन आए.

सबसे पहले हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार चौधरी, रोहित ठाकुर व जगत सिंह नेगी राजभवन पहुंचे. फिर विक्रमादित्य सिंह आए और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह पहुंचे. इससे स्पष्ट हो गया था कि ये सभी सात नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे. सात मंत्रियों में से केवल हर्षवर्धन चौहान व जगत नेगी ने अंग्रेजी में शपथ ली. बाकी सभी ने हिंदी में पद व गोपनीयता की शपथ ली. इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह ने छह विधायकों को सीपीएस के तौर पर शपथ दिलवाई.

चुनाव परिणाम के ठीक एक महीने के बाद रविवार को कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए समारोह की तैयारियां हुई. सरकारी स्तर पर शनिवार देर रात को सभी को निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए. उस समय भी ये मालूम नहीं था कि सुबह पहले सीपीएस की शपथ होगी. पहले सचिवालय में सीएम ने छह विधायकों सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, राम कुमार, आशीष बुटेल, किशोरी लाल व संजय अवस्थी को शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री ने सभी शपथ लेने वाले नेताओं के परिजनों को भी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया.

यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह ने अर्की के विधायक संजय अवस्थी की माता के पांव भी छुए. वहीं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह से पहले सीएम सुखविंदर सिंह ने हॉल में मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया. शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम सुखविंदर सिंह शिमला से महाराष्ट्र के पुणे के लिए रवाना हुए. वे आज रात ही वापिस लौट आएंगे.

