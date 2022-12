शिमला: हिमाचल की कांग्रेस सरकार प्रदेश में ग्रीन फ्यूल को बड़े स्तर पर बढ़ावा देगी. इसके साथ ही हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और हिमाचल सरकार की प्राथमिकताओं को बताया.(sukhvinder singh government will promote electric vehicles)

ग्रीन फ्यूल को बढ़े स्तर पर बढ़ावा: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्री एक्टिव कदम उठाने के साथ जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज के साथ विभागों की कार्यशैली सरल एवं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रीन फ्यूल को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है.(Sukhvinder Singh will promote green fuel)

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन: उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन प्रदान करेगी. प्रदेश में महत्त्वपूर्ण स्थानों का चयन कर अधिकतम संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ,ताकि विद्युत चलित वाहन मालिकों को सुविधा प्राप्त हो सके.

ट्रैफिक समस्या खत्म करने के लिए रोपवे: मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश में रज्जुमार्ग (रोपवे) निर्मित करने और परिवहन के अन्य विकल्पों के उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को एफसीए/एफआरए से संबधित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी विकासात्मक परियोजनाएं समयबद्ध शुरू किया जा सकें.(Ropeway will be built in Himachal)

योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशु पालन और कृषि विभाग को इनवोटिव आईडियाज के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि व दुग्ध आधारित आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को संबंधित विभाग के लिए ठोस योजना का खाका तैयार करने को कहा.मुख्य सचिव आर.डी.धीमान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी राज्य के लोगों और प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करेंगे.

ये भी मौजूद रहे बैठक में: बैठक में विधायक हर्षवर्धन चौहान और संजय अवस्थी, प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम, सुभासीष पन्डा और देवेश कुमार, सचिव डॉ. अजय शर्मा और राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय श्रीवास्तव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

