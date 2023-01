शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम शपथ लेने के बाद 12 दिसंबर को एक बड़ा फैसला लिया था. इसके तहत पूर्व जयराम सरकार के समय में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई किया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में बताया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए 513 संस्थानों को 27 दिसंबर 2022 डिनोटिफाई किया गया है.

इसके अलावा 56 संस्थानों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया जारी है. पूर्व जयराम सरकार ने 01 अप्रैल 2022 के बाद वित्त विभाग को 584 संस्थान खोलने या अपग्रेड करने के प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें से केवल 94 संस्थान खोलने को मंजूरी मिली थी. जबकि 480 संस्थानों के प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए थे. इसके बावजूद जयराम सरकार ने संस्थान खोले थे. (Sukhu Govt denotified 513 institutes in himachal)

56 संस्थानों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया जारी.

584 संस्थान जिनको खोलने और अपग्रेड करने के प्रस्ताव पूर्व जयराम सरकार के समय में वित्त विभाग को भेजे गए विभाग प्रस्ताव मंजूर किए प्रस्ताव रिजेक्ट जल शक्ति 34 03 26 पीडब्ल्यूडी 16 06 12 आयुष 42 05 32 स्वास्थ्य 140 09 129 आईपीआर 01 00 01 पुलिस 25 15 10 फायर सर्विस 10 03 07 हाईकोर्ट 04 04 00 ग्रामीण विकास 09 03 06 तकनीकी शिक्षा 36 10 26 बागवानी 11 02 09 हायर एजुकेशन 78 09 69 एलीमेंट्री एजुकेशन 30 12 18 कॉलेज 25 02 23 कृषि 07 05 02 राजस्व 62 01 61 श्रम एवं रोजगार 06 01 05 वन 02 00 02 पशुपालन 43 03 40 उद्योग 43 01 02

सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए 513 संस्थान विभाग डिनोटिफाई संस्थान आयुष 44 पीडब्ल्यूडी 30 जीएडी 02 पुलिस 18 स्वास्थ्य 181 तकनीकी शिक्षा 05 बागवानी 03 वन 01 श्रम एवं रोजगार 03 पशुपालन 101 कृषि 01 राजस्व 117 उद्योग 01

56 दफ्तर जिन्हें डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया जारी है जल शक्ति विभाग 32 फायर सर्विस 03 ग्रामीण विकास 11 तकनीकी शिक्षा 10

शिक्षा विभाग में पूर्व सरकार के समय में खोले गए या अपग्रेड किए गए 386 संस्थान ऐसे हैं जिनको डिनोटिफाई करने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. ये संस्थान हैं-

जीएसएसएस 98 जीएचएस 131 जीएमएस 85 जीपीएस 45 सीजीपीएस 04 नए कॉलेज 23

120 स्कूलों में नए कोर्स शुरू करने के फैसले को भी पलटा- प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा पूर्व जयराम सरकार के समय में विभिन्न संस्थानों में नई स्ट्रीम, कोर्स शुरू करने के फैसले को भी डिनोटिफाई किया जा रहा है. जिनमें पूर्व सरकार द्वारा 120 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम खोलना और 03 कॉलेज में साइंस क्लासेस शुरू करने का भी फैसला शामिल हैं. पूर्व सरकार के समय में 08 आईटीआई में 17 नए ट्रेड शुरू करने के फैसले को भी डिनोटिफाई किया जा रहा है.

वित्त विभाग की मंजूरी के बिना ही खोल दिए दो एसडीएम ऑफिस- पूर्व जयराम सरकार ने दो एसडीएम कार्यालय खोल दिए थे, जिनके लिए वित्त विभाग को कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए नहीं भेजा गया. यह एसडीएम ऑफिस पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के जसवां-परागपुर विधानसभा में खोले गए. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के आते ही ये दोनों एसडीएम कार्यालय डिनोटिफाई किए गए. (CM Sukhu on Denotified institutes in himachal) (Denotified institutes in himachal) (56 institutions denotifying process going on) (Himachal Assembly Winter Session)

