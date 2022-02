शिमला: शिमला में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप दीवाने ने चौपाल में आईपीएच विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप (IPH department accused of corruption)लगाया. शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार (PC of social worker Sandeep in Shimla)वार्ता में उन्होंने कहा कि चौपाल में कार्यरत आईपीएच विभाग के एक्सईएन ने अपने चहेते को टेंडर दिए और टेंडर का विज्ञापन भी नहीं दिया गया. उनका कहना है कि जब भी वह विभाग से टेंडर के बारे में पूछते तो उन्हें बताया जाता है कि टेंडर हो गया ,जबकि बिना विज्ञापन दिए टेंडर कैसे कर सकते है. संदीप ने स्थानीय विधायक बलवीर वर्मा से भी मामले की जांच की मांग की.

संदीप ने कहा कि आईपीएच विभाग के एक्सईएन ने जो पानी के पाइप का काम कराया वह हलका और टूट रहा, जबकि उस पर करोड़ो खर्च किए गए है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जब आरटीआई में सारे दस्तावेज मांगे तो उन्हें आज तक जानकारी नहीं दी गई. संदीप ने कहा कि वह विधायक से मांग करते है की वह मामले में जांच कराए. उन्होंने कहा की अगर उन्हें आरटीआई में मांगे गए दस्तावेज नहीं दिया जाता तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंग. संदीप ने कहा कि उन्हें धमकियां भी दी जा रही कि वह आरटीआई वापस लेकर जानकारी नहीं मांगी जाए.

