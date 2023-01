शिमला के आसपास बर्फबारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है. देर रात से शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है. किन्नौर ,लाहौल स्पीति ,चंबा और कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है. शिमला में देर रात हल्की बर्फबारी हुई ,जबकि कुफरी ,नारकंडा और खड़ा पत्थर में अच्छी बर्फबारी हो रही है. (snowfall in himachal )

शिमला में बारिश तापमान गिरा: राजधानी शिमला में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए और हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है.(snowfall in shimla) (rain in shimla)

हिमाचल में 5 दिन मौसम खराब: मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति. कुल्लू और शिमला में बीते 24 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2 माह से ड्राई स्पेल पर चल रहा था, लेकिन अब बारिश और बर्फबारी का दौर आगामी कुछ दिन जारी रहेगा.(Bad weather for five days in Himachal)

पर्यटकों की एडवांस बुकिंग शुरू: शिमला सहित प्रदेश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जगी है. दिसंबर 2022 में बर्फबारी ना होने से काफी कम पर्यटक आ रहे थे, लेकिन बीते दिन मौसम विभाग के बर्फबारी को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बाद पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कराना शुरू कर दिया है. ऐसे में आगामी दिनों में बर्फबारी का दौर शुरू रहता है तो काफी तादाद में भारी राज्यों से पर्यटक हिमाचल आएंगे, जिससे पर्यटन कारोबार में इजाफा होगा. (Advance booking of tourists in Himachal) (himachal weather update)

