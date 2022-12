शिमला: हिल्स क्वीन शिमला नए साल के जश्न के लिए तैयार है. यहां हर साल न्यू ईयर के जश्न के लिए देश-प्रदेश से पर्यटक बाहरी राज्यों से आते हैं. ऐसे में शिमला पुलिस के द्वारा पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अगर न्यू ईयर ईव पर टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं तो होटल बुकिंग और पार्किंग की व्यवस्था किए बिना वे शिमला में न आएं. क्योंकि, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक यहां के होटल लगभग बुक हैं. ऐसे में पर्यटकों को कोई परेशानी न आए इसको देखते हुए शिमला पुलिस द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है. (Shimla police issued advisory for new year) (New year celebration in Shimla)

शिमला में महज 12 पार्किंग- शिमला शहर में नगर निगम की महज 12 पार्किंग हैं. इनमें 2931 गाड़ियों को ही पार्क की जा सकती हैं. इन पार्किंगों के फुल होने के साथ ही वाहनों को कोई अन्य पार्किंग नहीं मिलेगी. गाड़ियों को टूटीकंडी बाइपास पर रोक दिया जाएगा, जिससे शिमला घूमने आ रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. (Parkings in Shimla)

पर्यटकों के लिए शिमला पुलिस की एडवाइजरी.

यहां देखें कहां कितनी पार्किंग की सुविधा-

जगह क्षमता फोन नंबर लिफ्ट पार्किंग (सभी फ्लोर) 785 9805692907, 98167-00941 टूटीकंडी पार्किंग 800 87097-39523 छोटा शिमला 500 94591-00023 संजौली पार्किंग 370 98160-30838 ट्रिपल एच (सभी फ्लोर) 127 98575-77000 स्नो व्यू 15 82186-00015 रेलवे पार्किंग 300 94186-16633 गुरुद्वारा पार्किंग 15 98169-06936

गुरुद्वारा बस स्टैंड 19 98160-44999

आपातकालीन स्थिति में पुलिस से लें मदद- शिमला पुलिस द्वारा आपात स्थिति में मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. आपात स्थिति शिमला शहर के अंदर लोग 100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. एचआरटीसी की बसों से संबंधित जानकारी के लिए 0177-2656326 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. (Shimla police issued helpline number)

नए साल के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसें शुरू- नए साल के लिए दिल्ली से शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसें शुरू कर दी हैं. यह सभी अतिरिक्त बसें ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर चलाई जा रही हैं. 5 जनवरी को इन बसों की सुविधा मिलेगी. वहीं, दिल्ली-शिमला के लिए 5 जनवरी तक वोल्वो बसों की एडवांस बुकिंग चल रही है. (Additional buses started in Himachal)

शहर में रोजाना लग रहा जाम- शिमला शहर में क्रिसमस से लेकर अब तक रोजाना जाम लग रहा है. यहां पर पूरा दिन गाड़ियां आराम आराम से सरकती हैं. लोगों को जाम से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जाम से निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए हैं. यहां पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई है लेकिन फिर भी न्यू ईयर से निपटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. एएसपी शिमला रमेश ने कहा कि पर्यटक शिमला आए लेकीन नियमों का पालन करें और पार्किंग की व्यवस्था पहले ही करके आएं. (Traffic problem in Shimla)

