शिमला: जिले में बर्फबारी के बावजूद भी नशे का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा.ताजा मामले में पुलिस ने जुब्बल में दो व्यक्तियों (two arrested with chitta in shimla)से 50 .20 ग्राम चिट्टा (shimla police recovered chitta) और 26900 रुपए नगद बरामद कर गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक गुरुवार को जुब्बल पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति चिट्टा बेचने जा रहे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जुब्बल में दो व्यक्ति हीरा सिंह और राकेश को गिरफ्तार किया. दोनों पिता-पुत्र है.

जब तलाशी ली गई तो उनके पास 50.20ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. वहीं, 26900 रुपए नगद भी मिले. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया .पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कही इनके तार किसी बड़े तस्कर से तो नहीं जुड़े है. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों को पकड़ रही. आज जुब्बल में पुलिस ने दो व्यक्ति को नशे के सामान के साथ पकड़ा.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें : बम बम भोले! हाड़ कंपा देने वाली ठंड, लेकिन बिना कपड़ों में साधना में लीन है सन्यासी