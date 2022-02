शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी तीन दिन बारिश और बर्फ़बारी से राहत मिलने (Clear weather in Himachal)वाली है. मौसम विभाग ने 8 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है. शनिवार को शिमला सहित प्रदेश भर में दिन भर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली. प्रदेश में बीते दो दिन से जमकर बर्फबारी (Relief from snowfall in Himachal )हुई. बीते 24 घंटों के दौरान कुफरी में 60.0, चौपाल 46.0, बिजही 35.0, शिमला 33.0, जंजैहली मंडी 20.0, डलहौली 15.2, खदराला व शिलारू 15.0, भरमौर 12.0, कसौली 10.0, मनाली 8.0, निचार 7.5 और कंडाघाट में 5.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई. इसके अलावा मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई.





मौसम वैज्ञानिक बुईलाल ने बताया प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दो दिन में बर्फ़बारी हुई और सबसे ज्यादा बर्फ़बारी 24 घण्टों के दौरान कुफरी में हुई. यहां 60 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरी . इसके अलावा निचले क्षेत्रों में बारिश हुई. प्रदेश में आठ फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा और 9 फरवरी से फिर से मौसम करवट बदलेगा. निचले इलाकों में बारिश धुंध ओर ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी से तापमान में भी गिरवाट आई, लेकिन आगमी दिनों में मौसम साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी होगी. बता दें प्रदेश में हुई बारिश के बाद जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई जिलों में सड़कें बन्द होने के साथ बिजली भी गुल हो गई.

