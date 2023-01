शिमला: जिले में महिलाओं व लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे हैं .जिले में आए दिन नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं. पुलिस भी महिलाओं को लेकर गंभीर है ,लेकिन सख्ती के बावजूद बलात्कारों के मामलों में कमी नहीं आ रही है. (Rape case registered in Shimla)

दिव्यांग को दिया झासा: ताजा मामले में शहर में शादी का झासा देकर दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है. सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. (rape in shimla)

जंगल में किया बलात्कार: जानकारी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चुन्नू राम नाम का व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर जंगल ले गया. यहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने उससे वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन अब वह इंकार कर रहा है. पीड़िता के बयान कोर्ट में भी दर्ज किए गए है. (rape in the forest in shimla)

पुलिस ने किया मामला दर्ज: शिमला की सदर थाना पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला किया दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. एएसपी सुनील नेगी ने मामले की पुस्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है.