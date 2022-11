शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम कल करवट बदलेगा. शनिवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की मौसम विभाग ने आशंका जताई है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, जबकि इन जिलों के निचले क्षेत्रों में बारिश होगी. (Rain and snowfall in Himachal on 19 November)

कई शहरों में रहेगा कोहरा: इसके अलावा बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि ,रविवार से मौसम फिर से साफ रहेगा. विभाग ने आज भी कुछ स्थानों में मौसम खराब रहने की बात कही है. शिमला सहित अधिकतर हिस्सों में सुबह से धूप खिली हुई है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिली है. (Rain in Himachal ) (snowfall in Himachal ) (fog in himachal)

न्यूनतम तापमान में गिरावट: प्रदेश के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे है. जिला लाहौल स्पीति का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 6 डिग्री नीचे चला गया है. पर्यटन क्षेत्र मनाली का तापमान भी जमाव बिंदु के पास पहुच गया है. राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सुंदर नगर का 4, भुंतर का 3, कल्पा का एक, धर्मशाला का 8, ऊना का 6 और धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. (minimum temperature in Himachal)

23 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम: मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी की आशंका है.रविवार को मौसम फिर से साफ रहेगा और 23 नवंबर तक साफ बना रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में तापमान में कमी दर्ज की जा रही और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज होगी. बारिश और बर्फबारी होने के बाद लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी. (Clear weather in Himachal from 20 November)

