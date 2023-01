हिमाचल में 19 को भारत जोड़ो यात्रा.

शिमला: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को हिमाचल के इंदौरा पहुंचेगी. जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. राहुल गांधी मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे. बता दें कि पंजाब में यात्रा के दौरान जिला कांगड़ा के इंदौरा का कार्यक्रम बना है. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह हरियाणा में पानीपत से करनाल जिले में पहुंची. हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक रहेगी और इसके बाद 11 जनवरी को यह यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी. (Bharat Jodo Yatra in Himachal)

राजस्थान में यात्रा में शामिल हो चुके हैं सीएम- इससे पहले भी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कांग्रेस के विधायक शामिल हो चुके हैं. लेकिन अब यह यात्रा हिमाचल के इंदौरा पहुंचेगी. इसके लिए अब पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश की एकता और अखंडता की सोच को रखकर यह यात्रा शुरू की है.

नरेश चौहान ने कहा कि इस यात्रा को पूरे देश में बड़ा जनसर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा 19 जनवरी को इंदौरा में प्रवेश करेगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेता इसमें शामिल होगे. पहले भी सीएम और अन्य पार्टी नेता इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब यह यात्रा हिमाचल से होकर कश्मीर जाएगी. इसमें सीएम सहित अन्य पार्टी नेता बढ़कर शिरकत करेंगे.

7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा- कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी. इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं. देश की एकता एवं अखंडता के लिए शुरू की गई करीब 3570 किलो मीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी. राहुल गांधी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ यह यात्रा समाप्त होगी. (Bharat Jodo Yatra in Indora on 19th January) (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra in Himachal) (Bharat Jodo Yatra in Himachal on 19th January)

